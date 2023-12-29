Официально. Реал объявил о продлении контракта с Карло Анчелотти

64-летний итальянский тренер Карло Анчелотти продлил контракт с мадридским "Реалом" до 30 июня 2026 года. Об этом "Королевский клуб" сообщил на своем официальном сайте.

Ранее испанские СМИ сообщали, что руководство "Реала" в восторге от работы Анчелотти во главе команды. Итальянец возглавлял мадридцев дважды. Суммарно он провел в "Реале" пять сезонов и выиграл 10 титулов: две Лиги чемпионов, два клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, одну Ла Лигу, два Кубка Испании и один Суперкубок.

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Напомним, Анчелотти возглавил мадридский "Реал" летом 2021 года. Итальянец вернулся к работе в мадридском клубе после того, как ушел из "Эвертона". За свою тренерскую карьеру Карло также успел поработать в "Парме", "Ювентусе", "Милане", "Челси", "ПСЖ", "Баварии" и "Наполи".

После 18 туров Ла Лиги "Реал" возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. Столько же у "Жироны", которая уступает мадридцам по результату личной встречи.