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Анчелотти: Сегодня счастливый день. Мы с Реалом продолжили сотрудничество

Испания

Главный тренер Реала поделился своими эмоциями

Анчелотти: Сегодня счастливый день. Мы с Реалом продолжили сотрудничество

Карло Анчелотті

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал продление контракта с клубом.

"Сегодня счастливый день. Мы с "Реал Мадрид" продолжаем наш общий путь в поисках новых приключений и больших успехов. Спасибо вам всем, "Реал Мадрид" вперед!"

Испанский клуб сегодня, 29 декабря, подписал новый контракт с Карло Анчелотти до 2026 года.

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Источник:
MrAncelotti
Опубликовал: Екатерина Власова
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