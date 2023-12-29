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Анчелотти: Сегодня счастливый день. Мы с Реалом продолжили сотрудничество
Главный тренер Реала поделился своими эмоциями
Карло Анчелотті
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал продление контракта с клубом.
"Сегодня счастливый день. Мы с "Реал Мадрид" продолжаем наш общий путь в поисках новых приключений и больших успехов. Спасибо вам всем, "Реал Мадрид" вперед!"
Испанский клуб сегодня, 29 декабря, подписал новый контракт с Карло Анчелотти до 2026 года.
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Источник:MrAncelotti
Опубликовал: Екатерина Власова
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