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Витор Роке: Барса - лучший клуб в мире. Я всегда мечтал играть здесь

Испания

Витор Роке рассказал об испанском клубе

Витор Роке: Барса - лучший клуб в мире. Я всегда мечтал играть здесь

Barcelona

Новина українською

Бразильский футболист Витор Роке рассказал, почему согласился перейти в испанский клуб "Барселона".

"Сначала я в это не поверил, что мной заинтересовался такой клуб. Через некоторое время все стало серьезным. Я поговорил с отцом, когда все это подтвердилось, я был очень рад, потому что моя мечта осуществляется.

"Барса" - фантастический и идеальный клуб, в котором есть все условия для обучения и работы. Но также здесь важно только побеждать. Только побеждать и еще раз побеждать.

Это лучший клуб в мире. Я всегда мечтал играть здесь. Великие кумиры, такие как: Ромарио и Неймар, также выступали за эту команду. Мне будет приятно "защищать" эту футболку".

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Барселона Витор Роке
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Источник:
fc barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
29.12.2023 в 18:59
С просьбой о снижении зарплаты еще никто не подходил?
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
29.12.2023 в 18:59
С просьбой о снижении зарплаты еще никто не подходил?
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
29.12.2023 в 18:29
Цікаво, наскільки швидко в цього Дані Алвеша-2 зміниться мрія , щоб якнайшвидше втікти із цього цвинтаря талантів?
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