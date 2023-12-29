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Витор Роке: Барса - лучший клуб в мире. Я всегда мечтал играть здесь
Витор Роке рассказал об испанском клубе
Barcelona
Бразильский футболист Витор Роке рассказал, почему согласился перейти в испанский клуб "Барселона".
"Сначала я в это не поверил, что мной заинтересовался такой клуб. Через некоторое время все стало серьезным. Я поговорил с отцом, когда все это подтвердилось, я был очень рад, потому что моя мечта осуществляется.
"Барса" - фантастический и идеальный клуб, в котором есть все условия для обучения и работы. Но также здесь важно только побеждать. Только побеждать и еще раз побеждать.
Это лучший клуб в мире. Я всегда мечтал играть здесь. Великие кумиры, такие как: Ромарио и Неймар, также выступали за эту команду. Мне будет приятно "защищать" эту футболку".
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