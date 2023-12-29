Анчелотти может остаться в Реале не на должности тренера. Таков нюанс контракта

Мадридский "Реал" продлил контракт с Карло Анчелотти до 2026 года, но есть один нюанс. Об этом сообщает издание Тһе Аthletic.

В новом соглашении прописана возможность остаться в "Реале", но уже на другой должности, если Анчелотти уволят с поста главного тренера клуба.

"Реал" не впервые использует такую опцию. В контракте Сантьяго Солари тоже был такой же нюанс. Когда аргентинец был уволен, его попросили остаться в клубе, но на другой должности.