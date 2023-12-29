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Анчелотти может остаться в Реале не на должности тренера. Таков нюанс контракта
Договор с итальянцем продлен до 2026 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" продлил контракт с Карло Анчелотти до 2026 года, но есть один нюанс. Об этом сообщает издание Тһе Аthletic.
В новом соглашении прописана возможность остаться в "Реале", но уже на другой должности, если Анчелотти уволят с поста главного тренера клуба.
"Реал" не впервые использует такую опцию. В контракте Сантьяго Солари тоже был такой же нюанс. Когда аргентинец был уволен, его попросили остаться в клубе, но на другой должности.
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Источник:the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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