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Источник: Барселона заинтересована в Мейсоне Гринвуде. Они предлагают ему 10 номер

Испания
Обновлено

Готовы отдать примерно 46 млн евро

Источник: Барселона заинтересована в Мейсоне Гринвуде. Они предлагают ему 10 номер

Фото: Getty Images

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"Барселона" заинтересована в подписании нападающего "Хетафе" Мейсона Гринвуда. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, "Барселона" планирует подписать Гринвуда летом 2024 года за 46 млн евро. Также "Каталонский" клуб готов отдать 10 номер, который ранее принадлежал Месси.

Напомним, 22-летний испанец Мейсон Гринвуд - нападающий "МЮ", но в этом сезоне на правах аренды выступает за "Хетафе". В текущем сезоне на счету испанца 15 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

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Барселона Мейсон Гринвуд
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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