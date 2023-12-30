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Челси, Боруссия Д и Жирона заинтересованы в защитнике Барселоны Б - СМИ
Если он и перейдет, то только на правах аренды
Фото: fcbarcelona.com
Как сообщает Fichajes, "Челси", "Боруссия Дортмунт" и "Жирона" заинтересованы в защитнике "Барселоны" Микаиле Файе.
По данным источника, руководство "Челси" вело переговоры по 19-летнему защитнику, но "сине-гранатовые" готовы отдать Файе в любой интересующийся им клуб только на правах аренды.
Напомним, в текущем сезоне за "Барселону Б" у Микаила Файе ноль результативных передач и голов в 15 матчах.
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