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Челси, Боруссия Д и Жирона заинтересованы в защитнике Барселоны Б - СМИ

Испания

Если он и перейдет, то только на правах аренды

Челси, Боруссия Д и Жирона заинтересованы в защитнике Барселоны Б - СМИ

Фото: fcbarcelona.com

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Как сообщает Fichajes, "Челси", "Боруссия Дортмунт" и "Жирона" заинтересованы в защитнике "Барселоны" Микаиле Файе.

По данным источника, руководство "Челси" вело переговоры по 19-летнему защитнику, но "сине-гранатовые" готовы отдать Файе в любой интересующийся им клуб только на правах аренды.

Напомним, в текущем сезоне за "Барселону Б" у Микаила Файе ноль результативных передач и голов в 15 матчах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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