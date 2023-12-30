Челси, Боруссия Д и Жирона заинтересованы в защитнике Барселоны Б - СМИ

Как сообщает Fichajes, "Челси", "Боруссия Дортмунт" и "Жирона" заинтересованы в защитнике "Барселоны" Микаиле Файе.

По данным источника, руководство "Челси" вело переговоры по 19-летнему защитнику, но "сине-гранатовые" готовы отдать Файе в любой интересующийся им клуб только на правах аренды.

Напомним, в текущем сезоне за "Барселону Б" у Микаила Файе ноль результативных передач и голов в 15 матчах.