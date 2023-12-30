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Последняя попытка? Вильярреал подписал Эрика Баи

Испания

Защитник присоединился к желтой субмарине на правах свободного агента

Последняя попытка? Вильярреал подписал Эрика Баи

Фото: twitter.com

Новина українською

Эрик Баи возвращается в "желтую субмарину". 29-летний центральный защитник присоединился к "Вильярреалу" на правах свободного агента, об этом сообщили на официальном сайте клуба. Контракт с центрбеком рассчитан до 2025-го года. Баи уже выступал за испанский клуб в сезоне 2015/16.

На протяжении своей карьеры центральный защитник играл за "Эспаньол", "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед" и "Марсель". За сборную Кот-д'Ивуара провел 49 матчей, забил два гола. Последним коллективом 29-летнего ивуарийца был "Бешикташ", к которому он присоединился в начале осени. Но футболист не задержался там и на четыре месяца. Клуб разорвал контакт с игроком на этой неделе.

Эрик уже присоединился к команде и сегодня начал тренировки вместе с основной группой.

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Вильярреал Эрик Байи
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Источник:
villarrealcf.es
Опубликовал: Владислав Шарапа
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