Последняя попытка? Вильярреал подписал Эрика Баи

Эрик Баи возвращается в "желтую субмарину". 29-летний центральный защитник присоединился к "Вильярреалу" на правах свободного агента, об этом сообщили на официальном сайте клуба. Контракт с центрбеком рассчитан до 2025-го года. Баи уже выступал за испанский клуб в сезоне 2015/16.

На протяжении своей карьеры центральный защитник играл за "Эспаньол", "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед" и "Марсель". За сборную Кот-д'Ивуара провел 49 матчей, забил два гола. Последним коллективом 29-летнего ивуарийца был "Бешикташ", к которому он присоединился в начале осени. Но футболист не задержался там и на четыре месяца. Клуб разорвал контакт с игроком на этой неделе.

Эрик уже присоединился к команде и сегодня начал тренировки вместе с основной группой.