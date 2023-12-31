Планы Реала на игрока Зенита сорвались

Мадридский "Реал" имеет в этом сезоне проблемы с защитниками. Основные Милитао и Алаба до сих пор травмированы, поэтому клуб ищет нового центрального защитника, в помощь Начо и Рюдигеру.

Одним из главных вариантов был 20-летний бразилец Роберт Ренан, который играет в российском "Зените". Но, по информации AS, представители оккупантов решили пока отдать игрока в аренду в бразильский "Интернасьонал".

"Реал" завершил год на первом месте Ла Лиги. В группе Лиги Чемпионов "сливочные" финишировали тоже первыми. В следующем раунде их ждет "Лейпциг".