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Планы Реала на игрока Зенита сорвались

Испания

Трансфера в Реал пока не будет

Планы Реала на игрока Зенита сорвались

Фото: Getty Images

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Мадридский "Реал" имеет в этом сезоне проблемы с защитниками. Основные Милитао и Алаба до сих пор травмированы, поэтому клуб ищет нового центрального защитника, в помощь Начо и Рюдигеру.

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Одним из главных вариантов был 20-летний бразилец Роберт Ренан, который играет в российском "Зените". Но, по информации AS, представители оккупантов решили пока отдать игрока в аренду в бразильский "Интернасьонал".

"Реал" завершил год на первом месте Ла Лиги. В группе Лиги Чемпионов "сливочные" финишировали тоже первыми. В следующем раунде их ждет "Лейпциг".

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Источник:
AS
Опубликовал: Виктор Иванчук
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