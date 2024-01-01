У Барселоны 22 сухих матча в чемпионате в 2023 году - больше всего в топ-лигах

В топ-лигах Европы по количеству сухих матчей в 2023 году лидирует "Барселона". На счету команды Хави 22 матча без пропущенных голов в чемпионате.

На втором месте идет "Интер" (21), на третьем - "Ювентус" (20). По 19 сухих игр провели "Ницца" и "Реал", 18 - "Лацио", по 17 - "Ливерпуль", "Сосьедад" и "Наполи", по 16 - "Торино" и "Манчестер Юнайтед".