Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Барселоны 22 сухих матча в чемпионате в 2023 году - больше всего в топ-лигах
В топ-лигах по количеству сухих матчей лидируют каталонцы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
В топ-лигах Европы по количеству сухих матчей в 2023 году лидирует "Барселона". На счету команды Хави 22 матча без пропущенных голов в чемпионате.
На втором месте идет "Интер" (21), на третьем - "Ювентус" (20). По 19 сухих игр провели "Ницца" и "Реал", 18 - "Лацио", по 17 - "Ливерпуль", "Сосьедад" и "Наполи", по 16 - "Торино" и "Манчестер Юнайтед".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Squawka
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Второе подряд поражение Арсенала в АПЛ, вероятная зарплата Судакова в Ювентусе. Главные новости за 31 декабря
- В Новогоднюю ночь Россия атаковала Украину шахедами. Есть попадание в жилой дом в Одессе
- Игроки Динамо поздравили фанов с Новым годом
- Планы Реала на игрока Зенита сорвались
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн