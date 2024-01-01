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У Барселоны 22 сухих матча в чемпионате в 2023 году - больше всего в топ-лигах

Испания

В топ-лигах по количеству сухих матчей лидируют каталонцы

У Барселоны 22 сухих матча в чемпионате в 2023 году - больше всего в топ-лигах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

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В топ-лигах Европы по количеству сухих матчей в 2023 году лидирует "Барселона". На счету команды Хави 22 матча без пропущенных голов в чемпионате.

На втором месте идет "Интер" (21), на третьем - "Ювентус" (20). По 19 сухих игр провели "Ницца" и "Реал", 18 - "Лацио", по 17 - "Ливерпуль", "Сосьедад" и "Наполи", по 16 - "Торино" и "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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