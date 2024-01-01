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Барса подала в суд на компанию, которая не заплатила за покупку части Barça Vision
Клуб недосчитался 40 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Барселона" начала судиться с компанией, которая не заплатила ей 40 млн евро.
В августе 2022 года немецкая компания Libero Football Finance выкупила 29,5% Barça Vision (проект "Барсы" по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и блокчейна, включая NFT и метавселенную) за 120 млн евро. Компания должна была выплатить 40 млн евро в последнем квартале 2023 года за 10% студии, но этого не произошло.
Из-за этого каталонцы обратились в суд. Клуб также ищет альтернативного покупателя.
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