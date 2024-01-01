Карло Анчелотти назвал любимый клуб детства

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти назвал любимый клуб своего детства.

"Когда я был ребенком, то болел за "Интер". Я и сейчас симпатизирую этому клубу. Но тренировать его не стану никогда", - приводит слова Анчелотти pianetamilan.it.

Напомним, Анчелотти возглавил мадридский "Реал" летом 2021 года. Итальянец вернулся к работе в мадридском клубе после того, как ушел из "Эвертона". За свою тренерскую карьеру Карло также успел поработать в "Парме", "Ювентусе", "Милане", "Челси", "ПСЖ", "Баварии" и "Наполи".

После 18 туров Ла Лиги "Реал" возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. Столько же у "Жироны", которая уступает мадридцам по результату личной встречи.