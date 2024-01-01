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Карло Анчелотти назвал любимый клуб детства

Испания

Главный тренер Реала назвал любимый клуб своего детства

Карло Анчелотти назвал любимый клуб детства

rea lmadrid

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти назвал любимый клуб своего детства.

"Когда я был ребенком, то болел за "Интер". Я и сейчас симпатизирую этому клубу. Но тренировать его не стану никогда", - приводит слова Анчелотти pianetamilan.it.

Напомним, Анчелотти возглавил мадридский "Реал" летом 2021 года. Итальянец вернулся к работе в мадридском клубе после того, как ушел из "Эвертона". За свою тренерскую карьеру Карло также успел поработать в "Парме", "Ювентусе", "Милане", "Челси", "ПСЖ", "Баварии" и "Наполи".

После 18 туров Ла Лиги "Реал" возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. Столько же у "Жироны", которая уступает мадридцам по результату личной встречи.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
pianetamilan
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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