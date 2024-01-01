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Стало известно, когда Реал сделает официальное предложение Мбаппе

Испания

Реал сделает сегодня официальное предложение звезде ПСЖ

Стало известно, когда Реал сделает официальное предложение Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" сделает сегодня, 1 января, официальное предложение звезде "ПСЖ" Килиану Мбаппе, сообщает AS.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что мадридский "Реал" сообщил 25-летнему нападающему, что если он хочет присоединиться к "сливочным", то должен принять решение о подписании с ними контракта до середины января 2024 года.

При этом, как сообщал ранее L'Équipe, боссы парижан убеждены в том, что Мбаппе счастлив в клубе, и видят, что футболист получает удовольствие от процессов, происходящих в нем.

Действующее трудовое соглашение французского футболиста с "ПСЖ" рассчитано до ближайшего лета.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 16 матчей за "ПСЖ" в Лиге 1, в которых он забил 18 мячей. Также на счету форварда шесть матчей и три забитых мяча в матчах Лиги чемпионов.

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Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
01.01.2024 в 15:40
Нах он нужен! В Реале играют профессионалы лучшее в своём деле! А это так, малолетка - балабол и таким он будет до 33 - 35( когда закончит карьеру!)
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Комментарии 1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
01.01.2024 в 15:40
Нах он нужен! В Реале играют профессионалы лучшее в своём деле! А это так, малолетка - балабол и таким он будет до 33 - 35( когда закончит карьеру!)
Ответить
0
0

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