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Стало известно, когда Реал сделает официальное предложение Мбаппе
Реал сделает сегодня официальное предложение звезде ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" сделает сегодня, 1 января, официальное предложение звезде "ПСЖ" Килиану Мбаппе, сообщает AS.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что мадридский "Реал" сообщил 25-летнему нападающему, что если он хочет присоединиться к "сливочным", то должен принять решение о подписании с ними контракта до середины января 2024 года.
При этом, как сообщал ранее L'Équipe, боссы парижан убеждены в том, что Мбаппе счастлив в клубе, и видят, что футболист получает удовольствие от процессов, происходящих в нем.
Действующее трудовое соглашение французского футболиста с "ПСЖ" рассчитано до ближайшего лета.
В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 16 матчей за "ПСЖ" в Лиге 1, в которых он забил 18 мячей. Также на счету форварда шесть матчей и три забитых мяча в матчах Лиги чемпионов.
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