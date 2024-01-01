Реал не планирует подписывать защитников в январском трансферном окне

Мадридский "Реал" не будет подписывать новых защитников в январском трансферном окне.

После травмы Алабы, у Карло Анчелотти осталось три футболиста, которые могут сыграть в центре обороны: Рюдигер, Начо и Чуамени. Проанализирова все варианты на трансферном рынке, Мадрид решил никого не подписывать. Также в "Реале" рассчитывают на возвращение Эдера Милитана в конце марта.

В случае необходимости в центре обороны играть молодые футболисты или игроки, которые выступают на других позициях.