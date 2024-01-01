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Реал не планирует подписывать защитников в январском трансферном окне

Испания
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Испанский клуб проанализировал трансферный рынок

Реал не планирует подписывать защитников в январском трансферном окне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" не будет подписывать новых защитников в январском трансферном окне.

После травмы Алабы, у Карло Анчелотти осталось три футболиста, которые могут сыграть в центре обороны: Рюдигер, Начо и Чуамени. Проанализирова все варианты на трансферном рынке, Мадрид решил никого не подписывать. Также в "Реале" рассчитывают на возвращение Эдера Милитана в конце марта.

В случае необходимости в центре обороны играть молодые футболисты или игроки, которые выступают на других позициях.

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Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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