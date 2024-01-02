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Диего Лопес: Реал выше Мбаппе и всех остальных, даже всех великих игроков, которые были там

Испания

Лопес заявил, что Реал выше Килиана Мбаппе

Диего Лопес: Реал выше Мбаппе и всех остальных, даже всех великих игроков, которые были там

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Диего Лопес заявил, что "Реал" выше Килиана Мбаппе и любого другого игрока.

- Кого бы вы подписали: Холанда или Мбаппе?

- Из них я выберу Мбаппе. Он мог бы многое сделать для "Реала", хотя на его позиции уже есть отличные игроки. Сейчас у "Мадрида" замечательная команда.

- Как вы думаете, Мбаппе перейдет? Он говорил с Флорентино?

- Я не знаю, приедет он или нет. Но я искренне считаю, что "Мадриду" нужны игроки, которые идут на риск, чтобы оказаться в клубе. "Мадрид" выше Мбаппе и всех остальных, даже всех великих игроков, которые были там.

Клуб делает игрока великим, а не наоборот. Тот, кто хочет играть за "Мадрид", должен быть готов сделать команду большой, а этот клуб дает очень много. Игроки, которые хотят играть в "Реале", должны понимать, что клуб сделает их великими, а не наоборот, - сказал бывший вратарь "Реала".

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Источник:
as.com
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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