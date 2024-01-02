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Карло Анчелотти заявил, что завершит карьеру тренера после ухода из Реала
Реал станет последним клубом для Карло
rea lmadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что завершит профессиональную карьеру после ухода из мадридского клуба.
"Это мое последнее место работы, я подтверждаю это. Не знаю, когда придет конец. Я могу остаться и после 2026 года, после того, как мы добьемся успеха. 2026 год может стать последним годом в моей тренерской карьере. А может и нет.
Мне нравится быть тренером, и, надеюсь, я буду им в 2027-м и 2028-м. Мне нравится Мадрид, я хочу остаться здесь", - приводит слова Анчелотти Madrid Universal.
В "Реале" Анчелотти работает с 2021 года. Под его руководством "сливочные" выиграли чемпионат Испании в сезоне-2021/2022, Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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