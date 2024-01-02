Валенсия - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Во вторник, 2 января, "Валенсия", за которую выступает украинец Роман Яремчук, встретится на своем поле с "Вильярреалом". После 18-ти сыгранных туров "летучие мыши" занимают 10-е место, набрав 23 пункта. "Желтая субмарина" идет 13-й, имея в своем активе 19 очков.

Матч "Валенсия" - "Вильярреал" начнется в 22:30 по киевскому времени. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО, Футбол 2.

Чемпионат Испании, 19-й тур

"Валенсия" - "Вильярреал" 22:30

Видеотрансляция - MEGOGO, Футбол 2

Текстовая трансляция - UA-Футбол