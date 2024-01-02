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Валенсия - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Валенсия - Вильярреал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Валенсія
Во вторник, 2 января, "Валенсия", за которую выступает украинец Роман Яремчук, встретится на своем поле с "Вильярреалом". После 18-ти сыгранных туров "летучие мыши" занимают 10-е место, набрав 23 пункта. "Желтая субмарина" идет 13-й, имея в своем активе 19 очков.
Матч "Валенсия" - "Вильярреал" начнется в 22:30 по киевскому времени. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО, Футбол 2.
Чемпионат Испании, 19-й тур
"Валенсия" - "Вильярреал" 22:30
Видеотрансляция - MEGOGO, Футбол 2
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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