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Реал Мадрид - Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Реал Мадрид" - "Мальорка": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.01.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Реал Мадрид" начинает новый год и одновременно завершает первый круг чемпионата матчем против невыдающегося середняка.
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"Мальорка" держится на 14-м месте за счет неплохой обороны и традиционной боевитости на своем поле. При этом на выездах у нее в Ла Лиге всего 1 победа, 3 ничьи и 5 поражений.
Конечно, "Реал" фаворит. У него не просто лучшая оборона чемпионата (9 сухих матчей из 18), но и блистательная домашняя форма - "Сливочные" выиграли 10 из 11 матчей на "Бернабеу". Единственная осечка - 5 ноября с "Райо" (0:0).
Инсайдеры уже объявили, что в старте Мадрида выйдет Андрей Лунин, и это удобный шанс для украинца отстоять "на ноль". Получится ли - узнаем в среду, 3 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 20:15 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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