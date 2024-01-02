Реал Мадрид - Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал Мадрид" начинает новый год и одновременно завершает первый круг чемпионата матчем против невыдающегося середняка.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

"Мальорка" держится на 14-м месте за счет неплохой обороны и традиционной боевитости на своем поле. При этом на выездах у нее в Ла Лиге всего 1 победа, 3 ничьи и 5 поражений.

Конечно, "Реал" фаворит. У него не просто лучшая оборона чемпионата (9 сухих матчей из 18), но и блистательная домашняя форма - "Сливочные" выиграли 10 из 11 матчей на "Бернабеу". Единственная осечка - 5 ноября с "Райо" (0:0).

Инсайдеры уже объявили, что в старте Мадрида выйдет Андрей Лунин, и это удобный шанс для украинца отстоять "на ноль". Получится ли - узнаем в среду , 3 января , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало - в 20:15 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Мальорка Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>