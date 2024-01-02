Анчелотти заявил, что Реал не будет покупать центрального защитника

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, будут ли "сливочные" подписывать центрального защитника в зимнее трансферное окно. По словам итальянского специалиста, испанская команда не планирует брать игрока в линию обороны.

"На данный момент мы не планируем подписывать еще одного центрального защитника. Нам не хватает двух очень важных игроков [Алабы и Милитао]. Но у нас есть еще два защитника, которым мы очень доверяем - это Рюдигер и Начо. Тчуамени и Карвахаль могут подстраховать нас в крайнем случае", - приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, ранее мадридский "Реал" остался без двух лидеров центра обороны - Эдера Милитао и Давида Алабы. Оба игрока получили травму крестообразной связки колена.