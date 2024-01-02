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Тренер Жироны высказался о возможном переходе хавбека в Барсу
Митчел хочет оставить Герасию в своей команде
Фото: gironafc.cat
Главный тренер "Жироны" Мичел рассказал об интересе "Барселоны" к полузащитнику Алейши Гарсии.
"Я чувствую, что он нас не покинет. Честно говоря, мне было бы больно, если бы Алейш ушел. Я говорю это не из-за "Барсы", а просто потому, что команда потеряет ключевого игрока. Но, опять же, я чувствую, что он останется", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.
Сейчас Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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