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Тренер Жироны высказался о возможном переходе хавбека в Барсу

Испания

Митчел хочет оставить Герасию в своей команде

Тренер Жироны высказался о возможном переходе хавбека в Барсу

Фото: gironafc.cat

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Главный тренер "Жироны" Мичел рассказал об интересе "Барселоны" к полузащитнику Алейши Гарсии.

"Я чувствую, что он нас не покинет. Честно говоря, мне было бы больно, если бы Алейш ушел. Я говорю это не из-за "Барсы", а просто потому, что команда потеряет ключевого игрока. Но, опять же, я чувствую, что он останется", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.

Сейчас Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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