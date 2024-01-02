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Анчелотти: Я бы остался в Реале даже после тренерской деятельности
Главный тренер Реала продлил контракт с клубом несколько дней назад
Карло Анчелотті
Итальянец Карло Анчелотти рассказал, что он мог бы остаться в мадридском клубе даже не на должности главного тренера.
"Я люблю "Реал" и хочу быть в Мадриде. Я бы остался в этом клубе даже после тренерской деятельности. Конечно, у меня были контакты с Бразилией, но все это было в режиме ожидания, поскольку я всегда ждал предложений от "Реала". Я счастлив остаться"
Карло Анчелотти продлил контракт с клубом до 30 июня 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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