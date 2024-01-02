  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Я бы остался в Реале даже после тренерской деятельности
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Я бы остался в Реале даже после тренерской деятельности

Испания

Главный тренер Реала продлил контракт с клубом несколько дней назад

Анчелотти: Я бы остался в Реале даже после тренерской деятельности

Карло Анчелотті

Новина українською

Итальянец Карло Анчелотти рассказал, что он мог бы остаться в мадридском клубе даже не на должности главного тренера.

"Я люблю "Реал" и хочу быть в Мадриде. Я бы остался в этом клубе даже после тренерской деятельности. Конечно, у меня были контакты с Бразилией, но все это было в режиме ожидания, поскольку я всегда ждал предложений от "Реала". Я счастлив остаться"

Карло Анчелотти продлил контракт с клубом до 30 июня 2026 года.

Читайте такжеРеал не планирует подписывать защитников в январском трансферном окне
По теме
yellow-arrow
Тренер Жироны рассказал о готовности Цыганкова к матчу с Атлетико
yellow-arrow
Жирона - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Жирона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.01.2024
Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости