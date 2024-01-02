Анчелотти: Я бы остался в Реале даже после тренерской деятельности

Итальянец Карло Анчелотти рассказал, что он мог бы остаться в мадридском клубе даже не на должности главного тренера.

"Я люблю "Реал" и хочу быть в Мадриде. Я бы остался в этом клубе даже после тренерской деятельности. Конечно, у меня были контакты с Бразилией, но все это было в режиме ожидания, поскольку я всегда ждал предложений от "Реала". Я счастлив остаться"

Карло Анчелотти продлил контракт с клубом до 30 июня 2026 года.