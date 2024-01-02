Жирона - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Жирона" начинает год матчем против одного из исторических испанских грандов - "Атлетико" Диего Симеоне.

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После 18 туров каталонцы сенсационно идут по графику "Реала"; "Матрасники" же отстают от них на 7 очков, и потому не имеют права на ошибку.

В этом матче будет непросто обеим сторонам. "Жироне" - поскольку против нее будет опыт Коке, Аспиликуэты, Мораты, Гризманна, Сауля, Витселя. Эти мужчины умеют играть большие матчи. "Атлетико" - ведь соперник на кураже, а сами "Матрасники" не побеждают на выезде в Ла Лиге с конца октября.

Удастся ли нашим Артему Довбику и Виктору Цыганкову показать себя в такой момент против такого оппонента - увидим в среду , 3 января , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча - в 22:30 по Киеву.

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