Эльче – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Испании

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/16 финала Кубка Испании между "Эльче" и "Жироной".

На замену баталиям в чемпионате приходят кубковые битвы. 1/8 финала уже близко, но чтобы туда попасть, "Жироне" необходимо одолеть скромную команду из Сегунды. Получится ли у каталонцев это сделать? Выпустит ли Мичел украинских футболистов с первых минут? Или же придется ждать их со скамейки запасных? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 6 января – в 18:55 по киевскому времени.