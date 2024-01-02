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Эльче – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Испании
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 1/16 финала Кубка Испании между "Эльче" и "Жироной".
На замену баталиям в чемпионате приходят кубковые битвы. 1/8 финала уже близко, но чтобы туда попасть, "Жироне" необходимо одолеть скромную команду из Сегунды. Получится ли у каталонцев это сделать? Выпустит ли Мичел украинских футболистов с первых минут? Или же придется ждать их со скамейки запасных? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 6 января – в 18:55 по киевскому времени.
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