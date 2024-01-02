  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эльче – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эльче – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Испании

Испания
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Эльче – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/16 финала Кубка Испании между "Эльче" и "Жироной".

Читайте такжеДовбик: Надеюсь, 2024 год будет для меня не менее успешным

На замену баталиям в чемпионате приходят кубковые битвы. 1/8 финала уже близко, но чтобы туда попасть, "Жироне" необходимо одолеть скромную команду из Сегунды. Получится ли у каталонцев это сделать? Выпустит ли Мичел украинских футболистов с первых минут? Или же придется ждать их со скамейки запасных? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 6 января – в 18:55 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Яремчук забил свой первый гол в чемпионате Испании
yellow-arrow
Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации на матч против Мальорки
yellow-arrow
Форвард сборной Испании признался, что мог перейти в стан финалиста ЛЧ
Кубок Испании Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Эльче Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости