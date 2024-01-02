Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации на матч против Мальорки

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил о кадровой ситуации на завтрашний матч (3 января).

"У нас есть хорошие новости: некоторые травмированные игроки вернулись. Карвахаль, Винисиус и Гюлер вернулись, а Менди и Камавинга присоединятся к команде со следующей недели. Карвахаль будет играть завтра в стартовом составе. Я еще не решил насчет Винисиуса, но он очень хорошо проявляет себя на тренировках".