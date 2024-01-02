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Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации на матч против Мальорки

Испания
Обновлено

Игроки, которые получили травму, возвращаются

Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации на матч против Мальорки

rea lmadrid

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил о кадровой ситуации на завтрашний матч (3 января).

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"У нас есть хорошие новости: некоторые травмированные игроки вернулись. Карвахаль, Винисиус и Гюлер вернулись, а Менди и Камавинга присоединятся к команде со следующей недели. Карвахаль будет играть завтра в стартовом составе. Я еще не решил насчет Винисиуса, но он очень хорошо проявляет себя на тренировках".

Завтра, 3 января, "Реал" сыграет против "Мальорки" в рамках 19-го тура Ла Лиги. Матч состоится в 20:15 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
02.01.2024 в 22:10
Это хорошие новости. Скорейшего восстановления и остальным. Хотелось бы посмотреть в деле Гюлера, но Папа Карло навряд ли рискнет его выставить даже на замену.
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Комментарии 1
metall5291 (Kharkiv)
02.01.2024 в 22:10
Это хорошие новости. Скорейшего восстановления и остальным. Хотелось бы посмотреть в деле Гюлера, но Папа Карло навряд ли рискнет его выставить даже на замену.
Ответить
0
0

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