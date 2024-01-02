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Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации на матч против Мальорки
Игроки, которые получили травму, возвращаются
rea lmadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил о кадровой ситуации на завтрашний матч (3 января).
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"У нас есть хорошие новости: некоторые травмированные игроки вернулись. Карвахаль, Винисиус и Гюлер вернулись, а Менди и Камавинга присоединятся к команде со следующей недели. Карвахаль будет играть завтра в стартовом составе. Я еще не решил насчет Винисиуса, но он очень хорошо проявляет себя на тренировках".
Завтра, 3 января, "Реал" сыграет против "Мальорки" в рамках 19-го тура Ла Лиги. Матч состоится в 20:15 по киевскому времени.
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