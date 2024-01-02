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Митчел поделился целью Жироны на сезон в Ла Лиге

Испания
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У испанского клуба есть все шансы победить?

Митчел поделился целью Жироны на сезон в Ла Лиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Митчел рассказал, что нужно сделать для того, чтобы победить в Ла Лиге в этом сезоне.

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"Реал", "Барселона" и "Атлетико", они созданы для чемпионства в Испании. А вот "Жирона" - нет. Чтобы претендовать на титул, нам нужно молниеносно играть в следующей половине сезона. Мы должны набрать в целом 80-90 баллов".

Сейчас "Жирона" занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 45 очков по итогам 18 туров.

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Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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