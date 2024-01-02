Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Митчел поделился целью Жироны на сезон в Ла Лиге
У испанского клуба есть все шансы победить?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Митчел рассказал, что нужно сделать для того, чтобы победить в Ла Лиге в этом сезоне.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Реал", "Барселона" и "Атлетико", они созданы для чемпионства в Испании. А вот "Жирона" - нет. Чтобы претендовать на титул, нам нужно молниеносно играть в следующей половине сезона. Мы должны набрать в целом 80-90 баллов".
Сейчас "Жирона" занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 45 очков по итогам 18 туров.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик и Челси. AS рассказал о реакции Жироны на интерес лондонцев
- Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру во Второй лиге
- Момент на всю жизнь. Как Александр Шовковский прославился против Швейцарии
- Планы Реала на игрока Зенита сорвались
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн