Митчел поделился целью Жироны на сезон в Ла Лиге

Главный тренер "Жироны" Митчел рассказал, что нужно сделать для того, чтобы победить в Ла Лиге в этом сезоне.

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"Реал", "Барселона" и "Атлетико", они созданы для чемпионства в Испании. А вот "Жирона" - нет. Чтобы претендовать на титул, нам нужно молниеносно играть в следующей половине сезона. Мы должны набрать в целом 80-90 баллов".

Сейчас "Жирона" занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 45 очков по итогам 18 туров.