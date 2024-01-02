Анчелотти рассказал, сможет ли талантливый Гюлер сыграть против Мальорки

Главный тренер "Реала" высказался о 18-летнем полузащитнике Арде Гюлере.

"Арда Гюлер вернулся. Теперь он постепенно восстанавливает свой уровень. Мы никуда не спешим, у него еще есть время, чтобы много лет играть за "Реал". Я дам Арде сыграть завтра несколько минут, если смогу. Его потенциал огромен".