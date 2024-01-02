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Анчелотти рассказал, сможет ли талантливый Гюлер сыграть против Мальорки
18-летний полузащитник вернулся после травмы
Главный тренер "Реала" высказался о 18-летнем полузащитнике Арде Гюлере.
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"Арда Гюлер вернулся. Теперь он постепенно восстанавливает свой уровень. Мы никуда не спешим, у него еще есть время, чтобы много лет играть за "Реал". Я дам Арде сыграть завтра несколько минут, если смогу. Его потенциал огромен".
Завтра, 3 января, состоится матч "Реал" против "Мальорки" в рамках 19-го тура Ла Лиги. Поединок состоится в 20:15 по киевскому времени.
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