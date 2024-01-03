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Жирона - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Жирона - Атлетико: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 3 января состоится поединок 19-го тура Ла Лиги, в котором встретятся "Жирона" и "Атлетико".
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"Жирондинцы" после 18-ти туров записал на свой счет 45 очков и только по дополнительным показателям уступают лидирующему "Реалу". "Матрасники" идут на третьем месте, набрав 38 зачетных пунктов.
Матч "Жирона" - "Атлетико" начнется в 22:30 по киевскому времени. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО, Футбол 1.
Чемпионат Испании, 19-й тур
"Жирона" - "Атлетико" Мадрид 22:30
Видеотрансляция - MEGOGO, Футбол 1
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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