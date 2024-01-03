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Реал - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
Обновлено

Реал - Мальорка: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.01.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Реал - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Лидер Ла Лиги "Реал Мадрид" начинает 2024 год матчем против "Мальорки", которая забуксовала на старте, но в декабре вернулась в привычную середину таблицы.

С фаворитом и аутсайдером здесь все предельно ясно, но матч все же кроет изюминку для украинских болельщиков, ведь по информации инсайдеров в старте Мадрида снова появится наш Андрей Лунин.

Примера. 19-й тур

3 января. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 20:15 "Мальорка"

Арбитр: Алехандро Муньис Руис

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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