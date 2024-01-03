Реал - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Лидер Ла Лиги "Реал Мадрид" начинает 2024 год матчем против "Мальорки", которая забуксовала на старте, но в декабре вернулась в привычную середину таблицы.

С фаворитом и аутсайдером здесь все предельно ясно, но матч все же кроет изюминку для украинских болельщиков, ведь по информации инсайдеров в старте Мадрида снова появится наш Андрей Лунин.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Примера. 19-й тур

3 января. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 20:15 "Мальорка"

Арбитр: Алехандро Муньис Руис

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Реал - Мальорка Смотреть трансляцию

.