Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Мальорка: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.01.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Лидер Ла Лиги "Реал Мадрид" начинает 2024 год матчем против "Мальорки", которая забуксовала на старте, но в декабре вернулась в привычную середину таблицы.
С фаворитом и аутсайдером здесь все предельно ясно, но матч все же кроет изюминку для украинских болельщиков, ведь по информации инсайдеров в старте Мадрида снова появится наш Андрей Лунин.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Примера. 19-й тур
3 января. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 20:15 "Мальорка"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Реал - МальоркаСмотреть трансляцию
.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мудрик претендует на звание автора лучшего гола Челси в декабре
- РФ в новогоднюю ночь задержала тысячи мигрантов для отправки на войну в Украину, - СМИ
- Наконец-то Яремчук. Валенсия - Вильярреал 3:1. Видео голов и обзор матча
- Настоящее дерби. Фулхэм - Арсенал 2:1. Обзор матча и видео голов
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн