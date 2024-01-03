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Севилья назначила нового президента

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Клуб произвел изменения в своем руководстве

Севилья назначила нового президента

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В руководстве "Севильи" произошли изменения.

Новым президентом клуба стал Хосе Мария Дель Нидо Карраско, сообщает пресс-служба команды. Он заменил на этом посту Хосе Кастро Кармону.

Кармону был главой "нервионцев" в течение 10 лет. Под его руководством "Севилья" одержала 5 побед в Лиге Европы.

Хосе Мария Дель Нидо 16 лет работал в системе клуба. За этот время он был вице-секретарем совета, секретарем совета, советником и вице-президентом. На последней должности он находился на протяжении восьми лет.

Хосе Кастро останется работать в клубе в качестве вице-президента.

В настоящее время "Севилья" занимает 16-е место в таблице Ла Лиги, имея в своем активе 16 очков.

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Источник:
sevillafc.es
Опубликовал: Алина Ерофеева
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