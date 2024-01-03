Гризманн, Винисиус, Кунде и Кубо - в сборной Ла Лиги-2023 от WhoScored

Три игрока "Реала" включены в сборную Ла Лиги за 2023 год по версии WhoScored.

В команду вошли игроки с самым высоким рейтингом на соответствующей позиции, которые вышли в стартовом составе не менее 25 раз.

Состав выглядит следующим образом:

- вратарь: Конан Ледесма ("Кадис", 6,92 балла);

Конан Ледесма ("Кадис", 6,92 балла); - защитники: Хуан Фойт ("Вильярреал", 7,02), Жюль Кунде ("Барселона", 6,95), Лоик Баде ("Севилья", 6,95), Хосе Гайя ("Валенсия", 6,90);

Хуан Фойт ("Вильярреал", 7,02), Жюль Кунде ("Барселона", 6,95), Лоик Баде ("Севилья", 6,95), Хосе Гайя ("Валенсия", 6,90); - полузащитники: Такефуса Кубо ("Сосьедад", 7,20), Алеиш Гарсия ("Жирона", 7,17), Тони Кросс ("Реал", 7,09), Винисиус ("Реал", 7,30);

Такефуса Кубо ("Сосьедад", 7,20), Алеиш Гарсия ("Жирона", 7,17), Тони Кросс ("Реал", 7,09), Винисиус ("Реал", 7,30); - нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико", 7,17), Родриго ("Реал", 7,28).