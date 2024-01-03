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Гризманн, Винисиус, Кунде и Кубо - в сборной Ла Лиги-2023 от WhoScored

Испания

В команду вошли игроки с самым высоким рейтингом на соответствующей позиции

Гризманн, Винисиус, Кунде и Кубо - в сборной Ла Лиги-2023 от WhoScored

La Liga

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Три игрока "Реала" включены в сборную Ла Лиги за 2023 год по версии WhoScored.

В команду вошли игроки с самым высоким рейтингом на соответствующей позиции, которые вышли в стартовом составе не менее 25 раз.

Состав выглядит следующим образом:

  • - вратарь: Конан Ледесма ("Кадис", 6,92 балла);
  • - защитники: Хуан Фойт ("Вильярреал", 7,02), Жюль Кунде ("Барселона", 6,95), Лоик Баде ("Севилья", 6,95), Хосе Гайя ("Валенсия", 6,90);
  • - полузащитники: Такефуса Кубо ("Сосьедад", 7,20), Алеиш Гарсия ("Жирона", 7,17), Тони Кросс ("Реал", 7,09), Винисиус ("Реал", 7,30);
  • - нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико", 7,17), Родриго ("Реал", 7,28).
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Ла Лига
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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