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Гризманн, Винисиус, Кунде и Кубо - в сборной Ла Лиги-2023 от WhoScored
В команду вошли игроки с самым высоким рейтингом на соответствующей позиции
La Liga
Три игрока "Реала" включены в сборную Ла Лиги за 2023 год по версии WhoScored.
В команду вошли игроки с самым высоким рейтингом на соответствующей позиции, которые вышли в стартовом составе не менее 25 раз.
Состав выглядит следующим образом:
- - вратарь: Конан Ледесма ("Кадис", 6,92 балла);
- - защитники: Хуан Фойт ("Вильярреал", 7,02), Жюль Кунде ("Барселона", 6,95), Лоик Баде ("Севилья", 6,95), Хосе Гайя ("Валенсия", 6,90);
- - полузащитники: Такефуса Кубо ("Сосьедад", 7,20), Алеиш Гарсия ("Жирона", 7,17), Тони Кросс ("Реал", 7,09), Винисиус ("Реал", 7,30);
- - нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико", 7,17), Родриго ("Реал", 7,28).
???????? La Liga Team of the Year pic.twitter.com/znofWfpjLX— WhoScored.com (@WhoScored) January 2, 2024
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Источник:WhoScored
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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