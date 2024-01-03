Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона не может позволить себе подписать Холанда или Мбаппе
Испанский клуб не может осуществить трансфер звездных бомбардиров
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что испанский клуб не рассматривает возможность подписать Эрлинга или Килиана.
"Холанд или Мбаппе? Мы не можем думать о том, чтобы они присоединятся к "Барсе" сейчас. Мы не можем позволить себе этих игроков, к сожалению."
Хави также сказал, что он доволен теми игроками, которые сейчас есть в команде
"Нам нужно иметь лучшую форму, поскольку в этом клубе мы должны быть всегда на самом высоком уровне".
"Барселона" имеет значительные финансовые проблемы, поэтому испанцам пришлось продать несколько игроков в прошлом году.
Популярное сейчас
- В Чемпионшипе может появиться еще один украинец
- Мудрик претендует на звание автора лучшего гола Челси в декабре
- Яремчук забил за Валенсию, Анчелотти выбрал Лунина, отставка Руни. Главные новости за 2 января
- Мбаппе сделал первый шаг, свидетельствующий о скором трансфере в Реал
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости