Барселона не может позволить себе подписать Холанда или Мбаппе

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что испанский клуб не рассматривает возможность подписать Эрлинга или Килиана.

"Холанд или Мбаппе? Мы не можем думать о том, чтобы они присоединятся к "Барсе" сейчас. Мы не можем позволить себе этих игроков, к сожалению."

Хави также сказал, что он доволен теми игроками, которые сейчас есть в команде

"Нам нужно иметь лучшую форму, поскольку в этом клубе мы должны быть всегда на самом высоком уровне".

"Барселона" имеет значительные финансовые проблемы, поэтому испанцам пришлось продать несколько игроков в прошлом году.