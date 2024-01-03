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Барселона не может позволить себе подписать Холанда или Мбаппе

Испания

Испанский клуб не может осуществить трансфер звездных бомбардиров

Барселона не может позволить себе подписать Холанда или Мбаппе

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что испанский клуб не рассматривает возможность подписать Эрлинга или Килиана.

"Холанд или Мбаппе? Мы не можем думать о том, чтобы они присоединятся к "Барсе" сейчас. Мы не можем позволить себе этих игроков, к сожалению."

Хави также сказал, что он доволен теми игроками, которые сейчас есть в команде

"Нам нужно иметь лучшую форму, поскольку в этом клубе мы должны быть всегда на самом высоком уровне".

"Барселона" имеет значительные финансовые проблемы, поэтому испанцам пришлось продать несколько игроков в прошлом году.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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