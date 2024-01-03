Кубо разочарован тем, что пропустит более месяца игры за Реал Сосьедад

Звезда "Реал Сосьедада" Такефуса Кубо разочарован тем, что ему придется пропустить более месяца выступлений за клуб, чтобы сыграть с Японией на Кубке Азии.

"Я не знаю, что сказать... В конце концов, очень обидно, что Кубок Азии проводится во время Ла Лиги. "Реал" - это команда, которая мне платит, это понятно"

"А с другой стороны, на этих турнирах ты обязан играть. Я должен уйти. Мне очень жаль "Реал". Но представлять свою страну на Кубке Азии, это также очень приятно."

22-летний японский полузащитник является одним из ключевых игроков "Реала Сосьедад" в этом сезоне. Он забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах Ла Лиги.

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