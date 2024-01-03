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Хави: Если мне придется отказаться от Левандовского ради Роке, я это сделаю
Хави Эрнандес рассчитывает на 18-летнего нападающего
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что никто не застрахован от того, чтобы его посадили на скамейку запасных.
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Журналисты спросили испанца, готов ли он отказаться от Роберта Левандовского ради нового игрока Виктора Роке. На что Хави ответил так:
"Это уже произошло. Я уже это сделал. Я не могу относиться к одному футболисту не так, как к другим. Тогда команда не будет хорошо работать. Если игроки на поле, это потому, что я верю, что они могут помочь команде победить".
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