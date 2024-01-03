Хави: Если мне придется отказаться от Левандовского ради Роке, я это сделаю

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что никто не застрахован от того, чтобы его посадили на скамейку запасных.

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Журналисты спросили испанца, готов ли он отказаться от Роберта Левандовского ради нового игрока Виктора Роке. На что Хави ответил так: