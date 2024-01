Примера. Реал Мадрид - Мальорка 1:0. Игры нет, но есть характер

"Реал" не показал привычного футбола, но все равно победил боевитую и жесткую "Мальорку".

"Киноварь" очень хорошо держалась - контролировала зоны, не позволяла разбежаться флангам, висела на ноге у Крооса, которого даже пришлось менять.

За весь первый тайм Мадрид создал всего полтора момента - и оба на счету Винисиуса. Бразилец сперва не забил с левой после проникающего паса Модрича, а затем уже сам себе создал возможность из-за пределов штрафной, но классно отбил Райкович.

Тем временем "Мальорка" долго страдала, но под занавес тайма выстрелила ударом Маффео головой в перекладину - и это было даже более опасно. Перерыв.

1 - Real Madrid had just 0.46 expected goals in the first 45 minutes against Mallorca, their second lowest xG record in a first half of a home game this season in all competitions (0.28 xG vs Osasuna). Cold. pic.twitter.com/wMDPKa8aeY

Начало второго тайма - опять бенефис гостей. Они и в обороне успевали, и снова попали в каркас - это Саму Кошта плотно приложился издали.

Показалось даже, что Мадриду тут не победить, но уже минут через 10-15 "Мальорка" начала проседать физически, тогда как "Реал" держал темп. Как Браим Диас ударил головой с метра в штангу - это, наверное, надо у него спрашивать. В любом случае, момент был убойный.

Ну, а как надо бить со второго этажа невысокому партнеру вскоре показал Тони Рюдигер - его подключение на угловой все и решило.

Таким образом, на счету нашего Андрея Лунина сухой матч, но вряд ли он может занести его себе в актив. Сэйвов не было, зато было много нервов с ненужными выходами и желтая карточка после своей же ошибки - украинец не справился со "свечей" над собственным вратарским.

18 - @realmadriden have not lost any of their last 18 home games in all competitions (W15 D3) and, should they go unbeaten, would equal their best home run with Carlo Ancelotti in charge (19 between April 2022 and February 2023 - W14 D5). Comfort. pic.twitter.com/JA5aKsXCnt