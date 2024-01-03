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Примера. Реал Мадрид - Мальорка 1:0. Игры нет, но есть характер

Испания

Лидер побеждает даже в плохой вечер

Примера. Реал Мадрид - Мальорка 1:0. Игры нет, но есть характер

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" не показал привычного футбола, но все равно победил боевитую и жесткую "Мальорку".

"Киноварь" очень хорошо держалась - контролировала зоны, не позволяла разбежаться флангам, висела на ноге у Крооса, которого даже пришлось менять.

За весь первый тайм Мадрид создал всего полтора момента - и оба на счету Винисиуса. Бразилец сперва не забил с левой после проникающего паса Модрича, а затем уже сам себе создал возможность из-за пределов штрафной, но классно отбил Райкович.

Тем временем "Мальорка" долго страдала, но под занавес тайма выстрелила ударом Маффео головой в перекладину - и это было даже более опасно. Перерыв.

Начало второго тайма - опять бенефис гостей. Они и в обороне успевали, и снова попали в каркас - это Саму Кошта плотно приложился издали.

Показалось даже, что Мадриду тут не победить, но уже минут через 10-15 "Мальорка" начала проседать физически, тогда как "Реал" держал темп. Как Браим Диас ударил головой с метра в штангу - это, наверное, надо у него спрашивать. В любом случае, момент был убойный.

Ну, а как надо бить со второго этажа невысокому партнеру вскоре показал Тони Рюдигер - его подключение на угловой все и решило.

Таким образом, на счету нашего Андрея Лунина сухой матч, но вряд ли он может занести его себе в актив. Сэйвов не было, зато было много нервов с ненужными выходами и желтая карточка после своей же ошибки - украинец не справился со "свечей" над собственным вратарским.

В таблице "Реал" благодаря победе укрепился на первом месте - у него 48 очков. У "Мальорки" - 18 баллов, 14-е место и наш респект за борьбу на самом сложном стадионе во всей Испании.

19-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Мальорка - 1:0

Гол: Рюдигер, 78

"Реал Мадрид": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Фран Гарсия - Кроос (Хоселу, 67), Вальверде, Модрич (Себальос, 86) - Беллингем - Винисиус (Браим Диас, 60), Родриго (Васкес, 86)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Гонсалес, Раильо, Настасич, ван дер Хейден (Лато, 46) - Антонио Санчес (Ндиай, 83), Морланес (Маскарель, 73), Саму Кошта, Дани Родригес (Дардер, 73) - Ларин (Абдон, 73)

Предупреждения: Родриго, 35, Лунин, 45+2 - ван дер Хейден, 1, Настасич, 62, Маффео, 70

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Комментарии
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PiterCantrope (Франківськ)
03.01.2024 в 23:21
Я більше почав дивитись Ла Лігу з початку минулого року, з того часу я не побачив більше ніж 4-5 ігор, в яких "Реал" грав красиво, привабливо, захопливо, класно. Той же "Ліверпуль" за останній місяць зіграв десь стільки ж красивих ігор, як "Реал" за рік. Ну і "Барса" недалеко втікла. В цих команд багато вболівальників, багато прикуто уваги, але гри як такої нема.
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Комментарии 8
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PiterCantrope (Франківськ)
03.01.2024 в 23:21
Я більше почав дивитись Ла Лігу з початку минулого року, з того часу я не побачив більше ніж 4-5 ігор, в яких "Реал" грав красиво, привабливо, захопливо, класно. Той же "Ліверпуль" за останній місяць зіграв десь стільки ж красивих ігор, як "Реал" за рік. Ну і "Барса" недалеко втікла. В цих команд багато вболівальників, багато прикуто уваги, але гри як такої нема.
Ответить
0
1
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
03.01.2024 в 23:30
Реально класно "Реал" за моєї пам'яті грав при Моуріньйо, як не дивно. То був найпривабливіший "Реал". А після того було набагато більше результатів ніж гри. Ну і Анчелотті - це не той тренер, який змусить команду грати як грали "Ліверпуль" Клопа, "Барса" Гвардіоли, чи "Баварія" Фліка. Що він за тренер ми бачили в "Евертоні". Там теж було більше результатів і очок, ніж гри. Цікаво було б побачити тренера типу Хаві Алонсо, де Дзербі або того ж таки Клопа в Мадриді.
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Бapceлиниyс
03.01.2024 в 22:43
Сыграли паршивый матч боевым составом и сразу.. надо беречь силы.. тихой сапой.. судья пдрс.. три очка есть... Тьфу, шлемазлы позорные блъ.
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0
3
metall5291 (Kharkiv)
03.01.2024 в 22:54
иди-броди
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Algrab (Костопiль)
03.01.2024 в 22:33
Нормуль...Тихою сапою, плюс кадрові проблеми...
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oda1979 (Запорожье)
03.01.2024 в 22:26
Беречь силы для будущих успехов - это верная стратегия
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Dr. House (Поділля)
03.01.2024 в 22:23
Це тільки мені здалося, що арбітр гнав Реал?
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metall5291 (Kharkiv)
03.01.2024 в 22:14
С победой. Матч не оказался легким, но три очка есть. Не все матчи выигрываются на кураже. Ждем лучшей игры от Реала.
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