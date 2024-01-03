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Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче против Мальорки

Испания

Тренер Реала также высказался об Арду Гюлере

Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче против Мальорки

Карло Анчелотті

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче против "Мальорки" (1:0).

"Мы играли не на лучшем уровне. Мы не были свежими, мы не были точными. Есть такие игры, как сегодняшняя, где стандарт может дать вам преимущество. Мы играли против команды, которая очень хорошо защищалась".

Анчелотти также высказался о 18-летнем полузащитнике Арду Гюлере

"С ним все хорошо. Он очень рад вернуться. Ему всего 18, с ним все спокойно. Он наше настоящее и будущее. Мы все должны быть терпеливыми. Мало-помалу и у него будут свои минуты".

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Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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