Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче против "Мальорки" (1:0).

"Мы играли не на лучшем уровне. Мы не были свежими, мы не были точными. Есть такие игры, как сегодняшняя, где стандарт может дать вам преимущество. Мы играли против команды, которая очень хорошо защищалась".