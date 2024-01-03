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Главный тренер Мальорки гордится командой, несмотря на поражение от Реала
Команда проиграла Реалу со счетом - 1:0
Главный тренер "Мальорки" Хавьер Агирре высказался о поражении в сегодняшнем (3 января) матче против "Реала" (1:0).
"Это была идея, которую мы воплотили в жизнь. Они очень ударные, они доминируют над тобой. План заключался в том, чтобы удержаться. Я думаю, что в начале мы несколько ошибались. Мы пропустили. Я не счастлив, потому что мы проиграли, но я горжусь".
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"Мы боролись до конца. Мы имели несколько моментов, чтобы забить. Я считаю, что мы играли хорошо, и я горжусь своими игроками".
Защитник "Реала" Антонио Рюдигер на 68' минуте поединка забил один единственный гол "Мальорке".
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