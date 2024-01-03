Главный тренер Мальорки гордится командой, несмотря на поражение от Реала

Главный тренер "Мальорки" Хавьер Агирре высказался о поражении в сегодняшнем (3 января) матче против "Реала" (1:0).

"Это была идея, которую мы воплотили в жизнь. Они очень ударные, они доминируют над тобой. План заключался в том, чтобы удержаться. Я думаю, что в начале мы несколько ошибались. Мы пропустили. Я не счастлив, потому что мы проиграли, но я горжусь".