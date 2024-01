Примера. Жирона - Атлетико 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика и шедевр в добавленное время

"Жирона" и "Атлетико" устроили настоящий спектакль, который завершился на радость болельщикам на "Монтиливи".

Во многом характер матча определили потери. У каталонцев не смогли сыграть Цыганков, Эррера и Давид Лопес, что вынудило Мичела играть шашки наголо. "Атлетико" же оказался неспособен держать концентрацию хотя бы полчаса подряд.

По итогу получились качели. "Жирона" создала два убойных шанса на старте - Довбик промазал, а вот Валери был точен.

За "Атлетико" ответил Мората, который сбегал на рандеву с Гассанигой, пока защита ждала свистка судьи.

Дальше снова "Жирона" - это Мартин запрессинговал Коке, и Савио вколотил мяч в сетку. Затем после скидки Довбика гол с метра забил Блинд - и это уже 3:1.

21 - Goals scored by teams in Europe's top five leagues in the first half of their matches this season: 21 - @GironaFC_Engl ????⚪️ 21 - Bayer Leverkusen 21 - Bayern Munich 20 - Man. City 20 - Paris Saint-Germain Update. https://t.co/lITVATqE6K

"Матрасники", однако, забили два в ответ еще перед перерывом, но судьи засчитали только один из двух голов Мораты. Ух!

По идее, Мичелу стоило укреплять защиту уже в перерыве, ведь "Жирона" еле стояла; одной атакой такой матч выиграть было нельзя. Тем не менее, тренер решил подождать - и ошибся. На старте второго тайма "Атлетико" устроил навалу и создал 4-5 верных голевых шансов. Хозяевам сильно повезло, что на острие был Мората, который реализовал лишь 1 из 5. Впрочем, даже так это хет-трик.

Лишь при счете 3:3 Мичел начал успокаивать игру. Выходы Солиса и Арнау стабилизировали оборону, да и атака вновь прорезалась - удар Довбика был опасен, но Облак потащил и его, и попытку Коуто.

3 - @atletienglish' ????⚪️ @AlvaroMorata ????????, has scored a hat-trick for the third time in his career in Europe's top five leagues between all competitions after April 2017 v Leganés and today v Girona in @LaLiga, and September 2017 v Stoke City in the Premier League. Illuminated. pic.twitter.com/feYi1y9xtD