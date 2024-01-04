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Примера. Жирона - Атлетико 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика и шедевр в добавленное время

Испания
Обновлено

Незабываемое шоу на "Монтиливи"

Примера. Жирона - Атлетико 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика и шедевр в добавленное время

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" и "Атлетико" устроили настоящий спектакль, который завершился на радость болельщикам на "Монтиливи".

Во многом характер матча определили потери. У каталонцев не смогли сыграть Цыганков, Эррера и Давид Лопес, что вынудило Мичела играть шашки наголо. "Атлетико" же оказался неспособен держать концентрацию хотя бы полчаса подряд.

По итогу получились качели. "Жирона" создала два убойных шанса на старте - Довбик промазал, а вот Валери был точен.

За "Атлетико" ответил Мората, который сбегал на рандеву с Гассанигой, пока защита ждала свистка судьи.

Дальше снова "Жирона" - это Мартин запрессинговал Коке, и Савио вколотил мяч в сетку. Затем после скидки Довбика гол с метра забил Блинд - и это уже 3:1.

"Матрасники", однако, забили два в ответ еще перед перерывом, но судьи засчитали только один из двух голов Мораты. Ух!

По идее, Мичелу стоило укреплять защиту уже в перерыве, ведь "Жирона" еле стояла; одной атакой такой матч выиграть было нельзя. Тем не менее, тренер решил подождать - и ошибся. На старте второго тайма "Атлетико" устроил навалу и создал 4-5 верных голевых шансов. Хозяевам сильно повезло, что на острие был Мората, который реализовал лишь 1 из 5. Впрочем, даже так это хет-трик.

Лишь при счете 3:3 Мичел начал успокаивать игру. Выходы Солиса и Арнау стабилизировали оборону, да и атака вновь прорезалась - удар Довбика был опасен, но Облак потащил и его, и попытку Коуто.

Все шло к логичной ничьей, но уже в добавленное время Иван Мартин полез в одиночку на всех и исполнил нечто такое, от чего у Облака отвисла челюсть. Да и не только у него! Это был гол, который войдет в историю!

Невероятная "Жирона" снова победила - и теперь у нее те же 48 очков, что и у "Реала". У "Атлетико" - 38 баллов и третье место.

19-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Атлетико" - 4:3

Голы: Валери, 2, Савио, 27, Блинд, 39, Мартин, 90+1 - Мората, 14, 44, 54

"Жирона": Гассанига - Коуто, Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Савио (Порту, 89), Мартин, Алейш Гарсия, Валери (Солис, 59) - Торре (Арнау, 67) - Довбик (Стуани, 67)

"Атлетико": Облак - Витсель, Хименес, Эрмосо - Рикельме (Корреа, 77), Льоренте, Коке, де Пауль (Депай, 86), Самуэл Лино (Молина, 46) - Гризманн (Сауль, 89), Мората (Аспиликуэта, 89)

Предупреждение: Эрмосо, 90

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Комментарии
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Бapceлиниyс
04.01.2024 в 01:14
У Жироны сейчас явно чемпионский ход. Теперь главное, шоб её игроки всерьёз поверили, шо они реально могут стать чемпионами. Сказки иногда сбываются, Лестер тому пример.
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Комментарии 17
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Бapceлиниyс
04.01.2024 в 01:14
У Жироны сейчас явно чемпионский ход. Теперь главное, шоб её игроки всерьёз поверили, шо они реально могут стать чемпионами. Сказки иногда сбываются, Лестер тому пример.
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PiterCantrope (Франківськ)
04.01.2024 в 01:09
В якийсь момент здалось, що Де Пауль і Грізман остаточно візьмуть матч в свої руки. І фактично так і сталось, але 4-й так і не забили. А "Жирона" свій забила :) Величезне задоволення від матчу.
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Бapceлиниyс
04.01.2024 в 00:55
И в таком бешенном матче всего одна жёлтая карточка.
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Бapceлиниyс
04.01.2024 в 00:47
Симеоне протупил в конце, сняв Гризмана, Морату и Де Пауля. Напряжение у ворот Жироны заметно спало, она расправила плечи и пошла вперёд, в результате чего гол Мартина и очередная победа каталонцев. А ведь ничья для Жироны была бы отскоком.
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0
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.01.2024 в 00:44
Божевільний матч двох найбільш атакувальних команд Ла Ліги! Матч з хепі-ендом, увінчаний чарівним переможним голом Івана Мартіна на останніх хвилинах матча. Жірона в цьому матчі остаточно підтвердила своє право на боротьбу за чемпіонство у Ла Лізі. І це ж ще не було визначального гравця Жірони - Циганкова. Жірона - браво!!!
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1
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Бapceлиниyс
04.01.2024 в 00:41
Металишка - "Жирона это несерьёзно."
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0
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Zidane5 (Одесса)
04.01.2024 в 00:39
Походу лучший матч сезона ЛаЛиги уже был только что
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Будєм разбіратся (Київ)
04.01.2024 в 00:44
Нас ще чекає отвєточка Жирони білим ходокам)
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0
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Бapceлиниyс
04.01.2024 в 00:49
белым крысам
 
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denis_m
04.01.2024 в 00:38
Браво Жирона-команда номер 1 в каталонії.
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0
0
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Бapceлиниyс
04.01.2024 в 00:38
ЖИ РО НА! БРАВО!!!
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0
0
Romerik (YNWA)
04.01.2024 в 00:37
The show must go on
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2
0
Будєм разбіратся (Київ)
04.01.2024 в 00:33
Гра - агонь! Окремий вид задоволення - спостерігати Довбика на фоні маленьких жиронських шустрячків))
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1
0
C_Ballack (Днепр)
04.01.2024 в 00:33
Защита у Жирони слабовато. Но, пока атака забивает больше, чем привозят защитники.
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0
1
oda1979 (Запорожье)
04.01.2024 в 00:33
Шлемазлам обрезанным смотреть и обтекать
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0
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.01.2024 в 00:32
Круть!
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
04.01.2024 в 00:31
Неймовірна казка від Жирони продавжується! Крейзі матч)
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