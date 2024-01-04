Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Жироны прокомментировал победу над Атлетико 4:3
Мичел высказался о победе над матрасниками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Анхель высказался о победе над мадридским "Атлетико" (4:3) в матче 19-го тура чемпионата Испании.
"Это исторический день для нас, города и провинции. Мы очень довольны. Мы провели впечатляющий первый тайм, но счет 3:2 не слишком нас расстроил. Во втором тайме было видно, что "Атлетико" собирается сравнять счет, но изменения придали нам сил. В последние 20-25 минут любая команда могла забить, и гол Ивана - это великолепный гол.
Была великолепная игра, с невероятным менталитетом. Меня больше всего радует устойчивость команды. Порой нас переигрывали на поле, но мы умели страдать, держаться и ждать своего момента. В итоге мы были вознаграждены великолепным голом. Историческая ночь", - приводит слова Мичела AS.
После 19 туров "Жирона" занимает второе место в Ла Лиге с 48 очками. Лидирует в чемпионате "Реал" (48 очков).
Популярное сейчас
- Феноменально! Жирона - Атлетико 4:3. Видео голов и обзор матча
- Милевский: Пока летели после поражения Реалу в ЛЧ 1:5, так в самолете нормально стресс убрали
- Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче против Мальорки
- Мбаппе сделал первый шаг, свидетельствующий о скором трансфере в Реал
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости