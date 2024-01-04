Главный тренер Жироны прокомментировал победу над Атлетико 4:3

Главный тренер "Жироны" Мичел Анхель высказался о победе над мадридским "Атлетико" (4:3) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

"Это исторический день для нас, города и провинции. Мы очень довольны. Мы провели впечатляющий первый тайм, но счет 3:2 не слишком нас расстроил. Во втором тайме было видно, что "Атлетико" собирается сравнять счет, но изменения придали нам сил. В последние 20-25 минут любая команда могла забить, и гол Ивана - это великолепный гол.

Была великолепная игра, с невероятным менталитетом. Меня больше всего радует устойчивость команды. Порой нас переигрывали на поле, но мы умели страдать, держаться и ждать своего момента. В итоге мы были вознаграждены великолепным голом. Историческая ночь", - приводит слова Мичела AS.