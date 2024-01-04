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Беллингем - о матче с Мальоркой: Не лучшая наша игра
Джуд подвел итоги матча с Мальоркой
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images
Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем подвел итоги матча 19-го тура Ла Лиги с "Мальоркой", победу с минимальным счетом в котором одержали "сливочные".
"Не лучшая наша игра, но три очка есть три очка. С Новым годом, мадридисты!" - написал футболист в социальных сетях.
Напомним, накануне, 3 января, мадридский "Реал" обыграл "Мальорку" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании и укрепил свое положение на первом месте турнирной таблицы. Единственный гол в матче забил Антонио Рюдигер. На данный момент мадридский "Реал" является лидером чемпионата с 48 очками.
В следующем матче внутреннего первенства подопечные Карло Анчелотти сыграют с "Альмерией". Игра состоится 21 января.
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