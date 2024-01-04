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Анчелотти: Не думаю, что Реал мог лучше выступить в первом круге. Я доволен
Тренер оценил выступление команды в первом круге чемпионата
rea lmadrid
Карло Анчелотти оценил выступление "Реала" в первом круге Ла Лиги.
Мадридцы обыграли "Мальорку" (1:0) в 19-м туре и сейчас идут на первом месте с 48 очками.
О том, что Ла Лига не чемпионат двух команд
"Нет, это конкурентная лига, в которой очень хорошо выступает "Жирона".
Я не думаю, что в первом круге мы могли выступить лучше. Но нужно смотреть вперед".
Об 11 пропущенных за первую часть чемпионата
"Я очень доволен этой статистикой. Это пример самоотдачи.
Мы решили проблему, которая возникла во время матча с "Атлетико". В той игре мы поняли, что плохо обороняемся", - сказал главный тренер "Реала".
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