Лас-Пальмас - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" сейчас не на передовых позициях в Примере. Но все еще надеется догнать (и опередить) конкурентов. Поскольку "Реал" и "Жирона" вчера победили, каталонцам важно не отстать.

Матч 19-го тура чемпионата Испании состоится в четверг, четвертого января, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Примера. 19-й тур

4 января. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1