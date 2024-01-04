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Лас-Пальмас - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Лас-Пальмас - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos Alonso
"Барселона" сейчас не на передовых позициях в Примере. Но все еще надеется догнать (и опередить) конкурентов. Поскольку "Реал" и "Жирона" вчера победили, каталонцам важно не отстать.
Матч 19-го тура чемпионата Испании состоится в четверг, четвертого января, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
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Примера. 19-й тур
4 января. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" 22:30 "Барселона"
Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Лас-Пальмас - БарселонаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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