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Пере Гвардиола: Если Бавария предложит Мичелу контракт, я отвезу его в Мюнхен на машине

Испания

Испанский клуб готов отпустить главного тренера

Пере Гвардиола: Если Бавария предложит Мичелу контракт, я отвезу его в Мюнхен на машине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент совета директоров "Жироны" Пере Гвардиола заявил, что главный тренер команды Мичел может перейти в любой топ-клуб, который предложит ему контракт.

"Бавария? Если "Бавария" пришлет ему предложение, я отвезу его в Мюнхен на машине. Он заслуживает того, чтобы быть хозяином своего будущего. Мы ему благодарны за все, что он сделал для клуба. Если будет предложение из топ-клуб и он захочет уйти, он будет свободен".

Подопечные Мичела в этом сезоне Ла Лиги занимают второе место в турнирной таблице и имеют 48 баллов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Бapceлиниyс
04.01.2024 в 16:33
Какая нах Бавария? В Барселону ты будешь его везти, в Барселону.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
04.01.2024 в 16:33
Какая нах Бавария? В Барселону ты будешь его везти, в Барселону.
Ответить
0
0

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