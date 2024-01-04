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Пере Гвардиола: Если Бавария предложит Мичелу контракт, я отвезу его в Мюнхен на машине
Испанский клуб готов отпустить главного тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент совета директоров "Жироны" Пере Гвардиола заявил, что главный тренер команды Мичел может перейти в любой топ-клуб, который предложит ему контракт.
"Бавария? Если "Бавария" пришлет ему предложение, я отвезу его в Мюнхен на машине. Он заслуживает того, чтобы быть хозяином своего будущего. Мы ему благодарны за все, что он сделал для клуба. Если будет предложение из топ-клуб и он захочет уйти, он будет свободен".
Подопечные Мичела в этом сезоне Ла Лиги занимают второе место в турнирной таблице и имеют 48 баллов.
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