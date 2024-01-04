Пере Гвардиола: Если Бавария предложит Мичелу контракт, я отвезу его в Мюнхен на машине

Президент совета директоров "Жироны" Пере Гвардиола заявил, что главный тренер команды Мичел может перейти в любой топ-клуб, который предложит ему контракт.

"Бавария? Если "Бавария" пришлет ему предложение, я отвезу его в Мюнхен на машине. Он заслуживает того, чтобы быть хозяином своего будущего. Мы ему благодарны за все, что он сделал для клуба. Если будет предложение из топ-клуб и он захочет уйти, он будет свободен".