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Жирона не планирует отпускать своего хавбека в Барселону

Испания

Испанский клуб не получал никаких предложений

Жирона не планирует отпускать своего хавбека в Барселону

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Председатель правления "Жироны" Пере Гвардиола заявил, что клуб не хочет отпускать своего полузащитника Алейшу Гарсию.

"Мы не хотим, чтобы он ушел. "Барселона" никогда не обращалась к нам. Мы не получали никаких предложений, но наш план - продолжить работать в таком же составе".

Гарсия, игрок "Жироны", публично выразил свое желание играть за "Барселону".

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Жирона Пере Гвардиола Алейш Гарсия
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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