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Жирона не планирует отпускать своего хавбека в Барселону
Испанский клуб не получал никаких предложений
Председатель правления "Жироны" Пере Гвардиола заявил, что клуб не хочет отпускать своего полузащитника Алейшу Гарсию.
"Мы не хотим, чтобы он ушел. "Барселона" никогда не обращалась к нам. Мы не получали никаких предложений, но наш план - продолжить работать в таком же составе".
Гарсия, игрок "Жироны", публично выразил свое желание играть за "Барселону".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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