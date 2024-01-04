Жирона не планирует отпускать своего хавбека в Барселону

Председатель правления "Жироны" Пере Гвардиола заявил, что клуб не хочет отпускать своего полузащитника Алейшу Гарсию.

"Мы не хотим, чтобы он ушел. "Барселона" никогда не обращалась к нам. Мы не получали никаких предложений, но наш план - продолжить работать в таком же составе".