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Реал получит компенсацию за травму Винисиуса от ФИФА

Испания
Обновлено

Іспанський клуб отримає приблизно 410 тис. євро

Реал получит компенсацию за травму Винисиуса от ФИФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападник "Реала" Вінісіус Жуніор пропустив майже два місяці гри, тому що він отримав травму під час матчу проти Колумбії в листопаді.

Оскільки пошкодження було отримано під час виконання міжнародного обов'язку, "Реал Мадрид" повинен отримати компенсацію від ФІФА. Перші 28 днів травми не компенсуються, але після цього терміну клуб отримує 20 тис. євро в день.

Вінісіус повернувся до складу команди 2 січня, він вибув загалом на 48 днів. У такому разі іспанський клуб отримає приблизно 410 тис. євро.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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