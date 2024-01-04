Реал получит компенсацию за травму Винисиуса от ФИФА

Нападник "Реала" Вінісіус Жуніор пропустив майже два місяці гри, тому що він отримав травму під час матчу проти Колумбії в листопаді.

Оскільки пошкодження було отримано під час виконання міжнародного обов'язку, "Реал Мадрид" повинен отримати компенсацію від ФІФА. Перші 28 днів травми не компенсуються, але після цього терміну клуб отримує 20 тис. євро в день.

Вінісіус повернувся до складу команди 2 січня, він вибув загалом на 48 днів. У такому разі іспанський клуб отримає приблизно 410 тис. євро.