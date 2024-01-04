Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал получит компенсацию за травму Винисиуса от ФИФА
Іспанський клуб отримає приблизно 410 тис. євро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападник "Реала" Вінісіус Жуніор пропустив майже два місяці гри, тому що він отримав травму під час матчу проти Колумбії в листопаді.
Оскільки пошкодження було отримано під час виконання міжнародного обов'язку, "Реал Мадрид" повинен отримати компенсацію від ФІФА. Перші 28 днів травми не компенсуються, але після цього терміну клуб отримує 20 тис. євро в день.
Вінісіус повернувся до складу команди 2 січня, він вибув загалом на 48 днів. У такому разі іспанський клуб отримає приблизно 410 тис. євро.
Популярное сейчас
- Ворскла определилась с новым главным тренером - СМИ
- США планируют утилизировать ATACMS, которые могли бы передать Украине - СМИ
- Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны
- Карло Анчелотти назвал любимый клуб детства
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО