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Ключевой игрок сборной Японии может пропустить Кубок Азии

Испания
Обновлено

Футболист получил травму в матче против Алавеса

Ключевой игрок сборной Японии может пропустить Кубок Азии

Фото: Real Sociedad de Fútbol

Новина українською

Кубо Такефуса получил травму во время матча "Реала Сосьедада" против "Алавеса". Сегодня, 4 января клуб подтвердил повреждение полузащитника.

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Чуть больше чем через неделю начнется Кубок Азии, игроки, участвующие в соревновании, начали покидать свои клубы, чтобы присоединиться к своим национальным командам. Это касается и Такефусы. Если травма будет серьезной, то футболист не сможет помочь своей сборной на начальной стадии турнира.

Кубо является одним из самых талантливых игроков Японии. Его отсутствие будет серьезной потерей для команды в погоне за победой.

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Такефуса Кубо
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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