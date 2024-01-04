Ключевой игрок сборной Японии может пропустить Кубок Азии

Кубо Такефуса получил травму во время матча "Реала Сосьедада" против "Алавеса". Сегодня, 4 января клуб подтвердил повреждение полузащитника.

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Чуть больше чем через неделю начнется Кубок Азии, игроки, участвующие в соревновании, начали покидать свои клубы, чтобы присоединиться к своим национальным командам. Это касается и Такефусы. Если травма будет серьезной, то футболист не сможет помочь своей сборной на начальной стадии турнира.

Кубо является одним из самых талантливых игроков Японии. Его отсутствие будет серьезной потерей для команды в погоне за победой.