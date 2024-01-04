Директор Барселоны прокомментировал интерес клуба к хавбеку Жироны

Спортивный директор "Барселоны" Деку о заявил, что ни один игрок не покинет клуб в январе, и прокомментировал интерес к полузащитнику "Жироны".

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"Алейш Гарсия? Нам нравится много игроков, но подписание не зависит от нас, мы должны демонстрировать честную игру. Если мы заключим сделку, вы это увидите".

Сейчас "Барселона" занимает третью позицию в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 38 баллов.