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Директор Барселоны прокомментировал интерес клуба к хавбеку Жироны
Деку не отрицает возможность трансфера
Фото: gironafc.cat
Спортивный директор "Барселоны" Деку о заявил, что ни один игрок не покинет клуб в январе, и прокомментировал интерес к полузащитнику "Жироны".
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"Алейш Гарсия? Нам нравится много игроков, но подписание не зависит от нас, мы должны демонстрировать честную игру. Если мы заключим сделку, вы это увидите".
Сейчас "Барселона" занимает третью позицию в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 38 баллов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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