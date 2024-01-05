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Деку - о трансферах Барсы: По приобретениям все зависит от ситуации с фэйр-плей
Спортивный директор Барселоны рассказал о трансферных планах клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Деку заявил, что никто не покинет "Барселону" во время зимнего трансферного окна.
"Никто не уходит. Что касается приобретений, то здесь все зависит от ситуации с финансовым фэйр-плей.
У нас отличный состав, мы всегда стараемся совершенствоваться.
Витор Роке мог приехать к нам летом, но из-за травмы Гави прибыл сейчас. Мы верим в него, он молод, и ему нужно дать время", - сказал спортивный директор "Барсы".
18-летний бразилец вышел на замену в матче Ла Лиги с "Лас-Пальмасом" (2:1) и провел на поле 12 минут.
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