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Деку - о трансферах Барсы: По приобретениям все зависит от ситуации с фэйр-плей

Испания

Спортивный директор Барселоны рассказал о трансферных планах клуба

Деку - о трансферах Барсы: По приобретениям все зависит от ситуации с фэйр-плей

Getty Images/Global Images Ukraine

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Деку заявил, что никто не покинет "Барселону" во время зимнего трансферного окна.

"Никто не уходит. Что касается приобретений, то здесь все зависит от ситуации с финансовым фэйр-плей.

У нас отличный состав, мы всегда стараемся совершенствоваться.

Витор Роке мог приехать к нам летом, но из-за травмы Гави прибыл сейчас. Мы верим в него, он молод, и ему нужно дать время", - сказал спортивный директор "Барсы".

18-летний бразилец вышел на замену в матче Ла Лиги с "Лас-Пальмасом" (2:1) и провел на поле 12 минут.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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