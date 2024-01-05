Деку - о трансферах Барсы: По приобретениям все зависит от ситуации с фэйр-плей

Деку заявил, что никто не покинет "Барселону" во время зимнего трансферного окна.

"Никто не уходит. Что касается приобретений, то здесь все зависит от ситуации с финансовым фэйр-плей.

У нас отличный состав, мы всегда стараемся совершенствоваться.

Витор Роке мог приехать к нам летом, но из-за травмы Гави прибыл сейчас. Мы верим в него, он молод, и ему нужно дать время", - сказал спортивный директор "Барсы".