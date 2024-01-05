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Мичел: Цыганков будет готов к матчу против Альмерии

Испания

Тренер Жироны прокомментировал кадровую ситуацию в команде

Мичел: Цыганков будет готов к матчу против Альмерии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал кадровую ситуацию в команде на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Кубка Испании против "Эльче".

Ранее стало известно, что украинский вингер Виктор Цыганков не попал в заявку на кубковый матч.

Мичел отметил, что Цыганков будет готов сыграть против "Альмерии" в следующее воскресенье в Ла Лиге (14 января). Также вместе с ним уже восстановились Янгел Эррера и Борха Гарсия.

В текущем сезоне Виктор провел 16 матчей, отметившись 3 голами и 3 ассистами.

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Мичел Санчес Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Nilsola
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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