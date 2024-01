Несмотря на цену. Реал хочет подписать правого защитника Севильи

Мадридский "Реал" хочет подписать правого защитника "Севильи" Хуанлу Санчеса. Об этом сообщает Football-espana.

Клуб намерен подписать 20-летнего футболиста, несмотря на его цену, поскольку руководство "Реала" хочет иметь в команде молодого игрока на этой позиции.

Сейчас Тransfermarkt оценивает трансфер Санчеса в 8 миллионов евро. Он сыграл 13 матчей и отдал 2 ассиста в Ла Лиге в этом сезоне.

Real Madrid are monitoring 20 year old right back Juanlu Sanchez from Sevilla. ✍️????????



[@diarioas] pic.twitter.com/kivmJR6D5e