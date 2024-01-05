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Несмотря на цену. Реал хочет подписать правого защитника Севильи

Испания
Обновлено

Хуанлу Санчес заинтересовал мадридский клуб

Несмотря на цену. Реал хочет подписать правого защитника Севильи

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Новина українською

Мадридский "Реал" хочет подписать правого защитника "Севильи" Хуанлу Санчеса. Об этом сообщает Football-espana.

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Клуб намерен подписать 20-летнего футболиста, несмотря на его цену, поскольку руководство "Реала" хочет иметь в команде молодого игрока на этой позиции.

Сейчас Тransfermarkt оценивает трансфер Санчеса в 8 миллионов евро. Он сыграл 13 матчей и отдал 2 ассиста в Ла Лиге в этом сезоне.

Читайте такжеИсточник: Реал сделал первые шаги к подписанию 18-летнего форварда из Бетиса
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Реал (Мадрид) Севилья
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
05.01.2024 в 22:24
Ну тут надо собраться, обмозговать. Мы тут подумаем и вам сообщим
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
05.01.2024 в 22:24
Ну тут надо собраться, обмозговать. Мы тут подумаем и вам сообщим
Ответить
0
0

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