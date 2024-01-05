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Несмотря на цену. Реал хочет подписать правого защитника Севильи
Хуанлу Санчес заинтересовал мадридский клуб
Мадридский "Реал" хочет подписать правого защитника "Севильи" Хуанлу Санчеса. Об этом сообщает Football-espana.
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Клуб намерен подписать 20-летнего футболиста, несмотря на его цену, поскольку руководство "Реала" хочет иметь в команде молодого игрока на этой позиции.
Сейчас Тransfermarkt оценивает трансфер Санчеса в 8 миллионов евро. Он сыграл 13 матчей и отдал 2 ассиста в Ла Лиге в этом сезоне.
Real Madrid are monitoring 20 year old right back Juanlu Sanchez from Sevilla. ✍️????????— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 5, 2024
[@diarioas] pic.twitter.com/kivmJR6D5e
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