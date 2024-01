Футбольная Суперлига 2.0. Перес победил УЕФА в суде, но проект все еще мертворожденный

Европейский суд

…встал на сторону бунтарей.

Этот процесс длился с апреля 2021 года, когда дюжина крупнейших клубов Европы попыталась отколоться от УЕФА.

Неудачно – еще бы! Проект не получил поддержки нигде. Его уничтожили фанаты, власти государств, легенды футбола; даже часть самих грандов, как "ПСЖ" и "Бавария", по разным причинам не присоединились.

УЕФА на волне общего хейта тогда запретил Суперлигу и наложил санкции на ее участников - и именно это юристы несостоявшейся лиги обжаловали в суде. Они подвергли сомнению право УЕФА запрещать турниры, проводимые не под его эгидой.

Европейский суд (ECJ) – самая высокая инстанция суда ЕС – тянул долго, но 21 декабря наконец опубликовал бомбу.

"Суд постановляет, что если компания, занимающая доминирующее положение, имеет полномочия определять условия, при которых потенциальные компании-конкуренты могут получить доступ к рынку, такие полномочия должны, учитывая риск конфликта интересов, соответствовать критериям прозрачности, объективности, недискриминационности и пропорциональности". "Полномочия ФИФА и УЕФА, однако, не подпадают под такие критерии. Таким образом, ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением". "Учитывая их произвольный характер, их правила одобрения, контроля и санкций должны считаться неоправданными ограничениями свободы предоставления услуг. При этом это не означает, что такой турнир, как Суперлига, обязательно должен быть утвержден".

Александер Чеферин, Хавьер Тебас, Карл-Хайнц Румменигге и другие немедленно вцепились в последнее предложение – мол, все отлично, суд за нас.

Они даже попросили судей разъяснить приговор – такая себе попытка потянуть время, проконсультироваться.

Между тем, организация A22 Sports Management, разработавшая проект Суперлиги, торжествует: "Мы выиграли право конкурировать. С монополией УЕФА покончено. Футбол бесплатный. Теперь клубам не смогут угрожать и наказывать. Они свободны решать свое будущее".

Новый формат

…и он совсем не такой, как был в начале.

В 2021-м проект не взлетел в том числе из-за закрытости. 15 постоянных участников - это хорошо для США, но в Европе международные матчи - это привилегия, за которую борются.

Ради мира с традиционалистами директор A22 Sports Management Бернд Райхарт предложил расширить Суперлигу до трех дивизионов – Звездного (16 клубов), Золотого (16 клубов) и Голубого (32 клуба). Между дивизионами предусмотрены повышения и понижения в классе.

Попадание в самый низкий, Голубой дивизион будет зависеть от результатов в национальных лигах.

???????? Super League potential format announced.



???? 64 teams.

???? 3 divisions (Star, Gold and Blue) with promotions and relegations.



⚽️ 14 games each season per team.

???? 7 at home.

???? 7 away.



???? It will be an open competition

⚔️ Two phases: League and playoffs. pic.twitter.com/onKZ5vVq09 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2023

Постоянные участники тоже не предусмотрены, хотя и ясно, что выпасть из всех трех дивизионов "Реалу" или "Сити" нереально.

Турнир состоит из группового раунда и плей-офф. В группах по 8 команд, что обещает каждой по меньшей мере 14 матчей. В плей-офф будут определяться чемпион и команды, которые будут повышены или понижены в классе. Начало - с сезона-2025/26.

Герр Райхарт говорит, что "Суперлига будет оппозицией ЛЧ, а не национальным чемпионатам". Ложь, ясно, ведь если "Реал" выиграет Суперлигу, но в Примере закончит сезон 15-м, то все равно начнет новый розыгрыш в Звездном дивизионе Суперлиги. Чисто теоретически он сможет там оставаться, даже скатившись в Терсеру.

Райхарта, впрочем, не смущает кризис лиг – он надеется на клубы и напоминает о "Вильярреале", который играл в полуфинале ЛЧ, а уже в следующем году даже не попал в турнир: "В Суперлиге такого безобразия не будет!"

???? European Super League organisers A22 Sports have announced that Manchester United and other Premier League clubs have been made new offers to sign up despite their statements that they remain committed to UEFA competition.



(Source: Mirror Football) pic.twitter.com/WFs51bVauU — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 22, 2023

Еще одна замануха в духе времени – женская Суперлига, рассчитанная на 32 команды.

Ну, и главное – бесплатные трансляции. Ход не конем, а целым ферзем, на который больше всего надежд:

"Почему бесплатно? Потому что мы дадим людям лучший футбол в мире, и так получим поток рекламы, которого еще никто не видел. Три миллиарда евро в год – это минимум. У нас есть возможность создать платформу, чтобы транслировать футбол бесплатно. Идея в том, что так и должно быть. Возможно, когда-нибудь там появится премиум-подписка для самых преданных фанатов. Но сейчас мы видим, как УЕФА упускает аудиторию, которой не по карману ее продукт. Мы это изменим".

Спонсоры? От начала Суперлигу поддерживал JP Morgan, и сейчас в организации повторяют, что за кулисами нет никаких арабов, крепко сдружившихся с ФИФА и УЕФА.

"Деньги Саудовской Аравии не стоят за Суперлигой. Мы разговаривали с инвесторами с Запада. Я могу гарантировать деньги американского инвестиционного фонда, а также то, что ни один саудовский клуб не войдет в состав Суперлиги".

Ну, и чтобы меньшие клубы не обижались, им тоже обещают больший кусок пирога, чем у них есть сейчас:

"Суперлига утроит доходы малых клубов по сравнению с тем, что дает УЕФА. Распределение станет прозрачным. К примеру, наш проект будет гораздо лучше для "Жироны". Такие клубы жалуются, что выход в ЛЧ не оправдывается: вы приезжаете, проигрываете и возвращаетесь домой. Времени заявить о себе мало. С нами такого не будет".

Скепсис неизменен

…и главное потому, что неясно – а для кого это?

Английские гранды повторно отреклись от Суперлиги прямо в день решения суда. АПЛ продала ТВ-права на 4 года за 6,7 млрд фунтов – какая еще Суперлига им нужна? Тем более, мнение фанатов известно - сорванный матч "Ливерпуля" с "МЮ" свеж в памяти.

Не хочет Суперлиги и босс "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, годами собирающий сливки с каждого конкурента в Германии. Новые правила могут изменить расстановку сил, а зачем ему это? Поэтому он типа за традиции:

"Слово "Суперлига" говорит само за себя. Она хочет быть самой высокой, выше национальных чемпионатов, Лиги чемпионов, футбола. Если Суперлига будет существовать, Серия А станет Серией Б, а Бундеслига – Второй Бундеслигой. И знаете, зачем все это? Испанцы хотят навредить АПЛ, вот и придумали этот турнир – единственный, который будет иметь значение. Прощайте матчи "Ювентус" – "Кальяри" и "Бавария" – "Арминия".

Также жестко против Суперлиги "ПСЖ", поскольку за последние годы катарская beIN Sports скупила ТВ-права национальных лиг и еврокубков более чем на миллиард евро. Суперлига эти инвестиции умножит на ноль.

Пожалуй, единственные, кто искренне за сохранение духа игры – это футбольные звезды прошлого. К примеру, Зепп Майер считает, что Суперлига "создает классовое неравенство", Эммануэль Пети называет ее "симулякром футбола" и угрожает никогда не смотреть; Микель Артета признается в любви Лиге чемпионов и кивает на фанатов, которые от нее сходят с ума.

Между тем, Бернд Райхарт уверяет, что за последнюю неделю "консультировался с представителями около 50 клубов", многие из которых якобы непублично выразили ему поддержку.

Marca подтверждает, что больше всего поклонников Суперлига имеет в бедных лигах Франции и Италии.

Но где заявления вслух? Пока было лишь выступление Клаудио Лотито из Лацио: "Вы когда-то видели, чтобы энергетический регулятор покупал или продавал газ? Нет – либо ты регулятор, либо продавец. Ты не можешь делать и то, и другое".

Это было остро, но одного голоса мало, чтобы заставить УЕФА нервничать.

Перес на грани провала

… и в основном из-за несуразной первой попытки.

В 2021 году боссу "Реала" удалось пробудить в коллегах дух бунтарства, но обставили все глупо. Это было как пойти на выборы без предвыборной кампании.

И вот после первого публичного унижения рисковать повторно, каким бы доработанным ни был проект, – ну кто на это пойдет? Тем более, они же и в нынешней системе не попрошайничают.

Поэтому прямо сейчас Суперлига – это только Перес и его эго, уже не вмещающийся в УЕФА. У A22 Sports Management штаб-квартира в Мадриде; юристы Clifford Chance, выигравшие дело в Европейском суде, консультируют строительного гиганта Переса Grupo ACS. Везде он.

???? Joan Laporta & Florentino Pérez held a meeting about the Super League before El Clasico! They outlined the next steps & FC Barcelona remain convinced that the project will go ahead ‘sooner rather than later’.@RogerTorello [????️] pic.twitter.com/32Nxnfbd4I — Managing Barça (@ManagingBarca) March 4, 2023

Также в Суперлиге осталась "Барса", которая до ножей рассорена с Мадридом из-за дела Негрейры, но когда нечем оплачивать счета - то уже не до гордости.

Еще был "Ювентус", но он погряз в махинациях, и УЕФА этим воспользовался, выведя его из игры.

А кто еще? Это для танго нужны двое, а вот футбольной лиге – 15-20 участников.

Пока выглядит так, что их не будет – и проект здесь вторичен. Главное – Европа не выглядит готовой к революциям. Единственная идея, объединяющая напуганный войнами и пандемией Старый свет – это оставить все, как есть, и речь далеко не только о футболе. Перес выбрал плохое время, чтобы взрывать основы.

При этом вредна ли Суперлига? Нет, напротив! Она подняла важные темы - процент, который забирает УЕФА, непомерные цены на показ матчей, перегруженность календаря, кровавые нефтедоллары в футболе.

Хотите прогноз? Кое-что из этого будет частично решено еще до 2030-го, но в рамках уже существующей модели с ФИФА и УЕФА.

Тем временем Суперлига так и не перерастет в турнир, но останется пугалом для неповоротливых чиновников и будет подталкивать их к запоздалым реформам.