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Футбольная Суперлига 2.0. Перес победил УЕФА в суде, но проект все еще мертворожденный

Испания
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О новом витке скандального дела

Футбольная Суперлига 2.0. Перес победил УЕФА в суде, но проект все еще мертворожденный

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Laura Lezza

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Европейский суд

…встал на сторону бунтарей.

Этот процесс длился с апреля 2021 года, когда дюжина крупнейших клубов Европы попыталась отколоться от УЕФА.

Неудачно – еще бы! Проект не получил поддержки нигде. Его уничтожили фанаты, власти государств, легенды футбола; даже часть самих грандов, как "ПСЖ" и "Бавария", по разным причинам не присоединились.

УЕФА на волне общего хейта тогда запретил Суперлигу и наложил санкции на ее участников - и именно это юристы несостоявшейся лиги обжаловали в суде. Они подвергли сомнению право УЕФА запрещать турниры, проводимые не под его эгидой.

Европейский суд (ECJ) – самая высокая инстанция суда ЕС – тянул долго, но 21 декабря наконец опубликовал бомбу.

"Суд постановляет, что если компания, занимающая доминирующее положение, имеет полномочия определять условия, при которых потенциальные компании-конкуренты могут получить доступ к рынку, такие полномочия должны, учитывая риск конфликта интересов, соответствовать критериям прозрачности, объективности, недискриминационности и пропорциональности".

"Полномочия ФИФА и УЕФА, однако, не подпадают под такие критерии. Таким образом, ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением".

"Учитывая их произвольный характер, их правила одобрения, контроля и санкций должны считаться неоправданными ограничениями свободы предоставления услуг. При этом это не означает, что такой турнир, как Суперлига, обязательно должен быть утвержден".

Александер Чеферин, Хавьер Тебас, Карл-Хайнц Румменигге и другие немедленно вцепились в последнее предложение – мол, все отлично, суд за нас.

Они даже попросили судей разъяснить приговор – такая себе попытка потянуть время, проконсультироваться.

Между тем, организация A22 Sports Management, разработавшая проект Суперлиги, торжествует: "Мы выиграли право конкурировать. С монополией УЕФА покончено. Футбол бесплатный. Теперь клубам не смогут угрожать и наказывать. Они свободны решать свое будущее".

Новый формат

…и он совсем не такой, как был в начале.

В 2021-м проект не взлетел в том числе из-за закрытости. 15 постоянных участников - это хорошо для США, но в Европе международные матчи - это привилегия, за которую борются.

Ради мира с традиционалистами директор A22 Sports Management Бернд Райхарт предложил расширить Суперлигу до трех дивизионов – Звездного (16 клубов), Золотого (16 клубов) и Голубого (32 клуба). Между дивизионами предусмотрены повышения и понижения в классе.

Попадание в самый низкий, Голубой дивизион будет зависеть от результатов в национальных лигах.

Постоянные участники тоже не предусмотрены, хотя и ясно, что выпасть из всех трех дивизионов "Реалу" или "Сити" нереально.

Турнир состоит из группового раунда и плей-офф. В группах по 8 команд, что обещает каждой по меньшей мере 14 матчей. В плей-офф будут определяться чемпион и команды, которые будут повышены или понижены в классе. Начало - с сезона-2025/26.

Герр Райхарт говорит, что "Суперлига будет оппозицией ЛЧ, а не национальным чемпионатам". Ложь, ясно, ведь если "Реал" выиграет Суперлигу, но в Примере закончит сезон 15-м, то все равно начнет новый розыгрыш в Звездном дивизионе Суперлиги. Чисто теоретически он сможет там оставаться, даже скатившись в Терсеру.

Райхарта, впрочем, не смущает кризис лиг – он надеется на клубы и напоминает о "Вильярреале", который играл в полуфинале ЛЧ, а уже в следующем году даже не попал в турнир: "В Суперлиге такого безобразия не будет!"

Еще одна замануха в духе времени – женская Суперлига, рассчитанная на 32 команды.

Ну, и главное – бесплатные трансляции. Ход не конем, а целым ферзем, на который больше всего надежд:

"Почему бесплатно? Потому что мы дадим людям лучший футбол в мире, и так получим поток рекламы, которого еще никто не видел. Три миллиарда евро в год – это минимум.

У нас есть возможность создать платформу, чтобы транслировать футбол бесплатно. Идея в том, что так и должно быть. Возможно, когда-нибудь там появится премиум-подписка для самых преданных фанатов. Но сейчас мы видим, как УЕФА упускает аудиторию, которой не по карману ее продукт. Мы это изменим".

Спонсоры? От начала Суперлигу поддерживал JP Morgan, и сейчас в организации повторяют, что за кулисами нет никаких арабов, крепко сдружившихся с ФИФА и УЕФА.

"Деньги Саудовской Аравии не стоят за Суперлигой. Мы разговаривали с инвесторами с Запада. Я могу гарантировать деньги американского инвестиционного фонда, а также то, что ни один саудовский клуб не войдет в состав Суперлиги".

Ну, и чтобы меньшие клубы не обижались, им тоже обещают больший кусок пирога, чем у них есть сейчас:

"Суперлига утроит доходы малых клубов по сравнению с тем, что дает УЕФА. Распределение станет прозрачным. К примеру, наш проект будет гораздо лучше для "Жироны". Такие клубы жалуются, что выход в ЛЧ не оправдывается: вы приезжаете, проигрываете и возвращаетесь домой. Времени заявить о себе мало. С нами такого не будет".

Скепсис неизменен

…и главное потому, что неясно – а для кого это?

Английские гранды повторно отреклись от Суперлиги прямо в день решения суда. АПЛ продала ТВ-права на 4 года за 6,7 млрд фунтов – какая еще Суперлига им нужна? Тем более, мнение фанатов известно - сорванный матч "Ливерпуля" с "МЮ" свеж в памяти.

Не хочет Суперлиги и босс "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, годами собирающий сливки с каждого конкурента в Германии. Новые правила могут изменить расстановку сил, а зачем ему это? Поэтому он типа за традиции:

"Слово "Суперлига" говорит само за себя. Она хочет быть самой высокой, выше национальных чемпионатов, Лиги чемпионов, футбола.

Если Суперлига будет существовать, Серия А станет Серией Б, а Бундеслига – Второй Бундеслигой. И знаете, зачем все это? Испанцы хотят навредить АПЛ, вот и придумали этот турнир – единственный, который будет иметь значение. Прощайте матчи "Ювентус" – "Кальяри" и "Бавария" – "Арминия".

Также жестко против Суперлиги "ПСЖ", поскольку за последние годы катарская beIN Sports скупила ТВ-права национальных лиг и еврокубков более чем на миллиард евро. Суперлига эти инвестиции умножит на ноль.

Пожалуй, единственные, кто искренне за сохранение духа игры – это футбольные звезды прошлого. К примеру, Зепп Майер считает, что Суперлига "создает классовое неравенство", Эммануэль Пети называет ее "симулякром футбола" и угрожает никогда не смотреть; Микель Артета признается в любви Лиге чемпионов и кивает на фанатов, которые от нее сходят с ума.

Между тем, Бернд Райхарт уверяет, что за последнюю неделю "консультировался с представителями около 50 клубов", многие из которых якобы непублично выразили ему поддержку.

Marca подтверждает, что больше всего поклонников Суперлига имеет в бедных лигах Франции и Италии.

Но где заявления вслух? Пока было лишь выступление Клаудио Лотито из Лацио: "Вы когда-то видели, чтобы энергетический регулятор покупал или продавал газ? Нет – либо ты регулятор, либо продавец. Ты не можешь делать и то, и другое".

Это было остро, но одного голоса мало, чтобы заставить УЕФА нервничать.

Перес на грани провала

… и в основном из-за несуразной первой попытки.

В 2021 году боссу "Реала" удалось пробудить в коллегах дух бунтарства, но обставили все глупо. Это было как пойти на выборы без предвыборной кампании.

И вот после первого публичного унижения рисковать повторно, каким бы доработанным ни был проект, – ну кто на это пойдет? Тем более, они же и в нынешней системе не попрошайничают.

Поэтому прямо сейчас Суперлига – это только Перес и его эго, уже не вмещающийся в УЕФА. У A22 Sports Management штаб-квартира в Мадриде; юристы Clifford Chance, выигравшие дело в Европейском суде, консультируют строительного гиганта Переса Grupo ACS. Везде он.

Также в Суперлиге осталась "Барса", которая до ножей рассорена с Мадридом из-за дела Негрейры, но когда нечем оплачивать счета - то уже не до гордости.

Еще был "Ювентус", но он погряз в махинациях, и УЕФА этим воспользовался, выведя его из игры.

А кто еще? Это для танго нужны двое, а вот футбольной лиге – 15-20 участников.

Пока выглядит так, что их не будет – и проект здесь вторичен. Главное – Европа не выглядит готовой к революциям. Единственная идея, объединяющая напуганный войнами и пандемией Старый свет – это оставить все, как есть, и речь далеко не только о футболе. Перес выбрал плохое время, чтобы взрывать основы.

При этом вредна ли Суперлига? Нет, напротив! Она подняла важные темы - процент, который забирает УЕФА, непомерные цены на показ матчей, перегруженность календаря, кровавые нефтедоллары в футболе.

Хотите прогноз? Кое-что из этого будет частично решено еще до 2030-го, но в рамках уже существующей модели с ФИФА и УЕФА.

Тем временем Суперлига так и не перерастет в турнир, но останется пугалом для неповоротливых чиновников и будет подталкивать их к запоздалым реформам.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
06.01.2024 в 11:48
Досвід Ліверпуля та інших клубів показує, що американці, не араби, вкладають щоб ЗАРОБИТИ! ТАК менеджмент у них покраще та на перших порах пару копійок додадуть... Але сумніваюсь, що вони і доходи клубів піднімуть в рази, і безкоштовну трансляцію забезпечать! "Где деньги Зин?" Платити все одно доведеться споживачам!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
06.01.2024 в 11:48
Досвід Ліверпуля та інших клубів показує, що американці, не араби, вкладають щоб ЗАРОБИТИ! ТАК менеджмент у них покраще та на перших порах пару копійок додадуть... Але сумніваюсь, що вони і доходи клубів піднімуть в рази, і безкоштовну трансляцію забезпечать! "Где деньги Зин?" Платити все одно доведеться споживачам!
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oda1979 (Запорожье)
06.01.2024 в 10:25
Все это бумагомарание. Вопрос только в бабле. Если Суперлига предложит клубам больше бабла, то суперлиге быть. Другое дело, что Суперлига ничего не меняет: больше бабла, цены на игроков и их зарплаты снова вырастут. Как следствие вырастут траты клубов и круг замкнулся.
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