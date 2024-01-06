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Арандина - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
"Арандина" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.01.2024 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Реал" вступает в борьбу за Кубок короля на стадии 1/16 финала - и здесь "Сливочным" сказочно повезло с жеребьевкой.
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Соперник Мадрида - "Арандина" - это любительский клуб из 4-го дивизиона испанского футбола. Более того, эта "Арандина" даже на своем уровне идет на последнем, 18-м месте, выиграв лишь 1 матч из последних 15.
Как эти парни прошли "Кадис"? Чудо и еще ливень, превративший и без того неровное поле в кашу. Само собой, Мадрид не имеет права даже на нервы с таким оппонентом.
Ну, а сколько именно лидер Ла Лиги отгрузит любителям - узнаем в субботу, 6 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча - в 22:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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